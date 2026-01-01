Udrul Stump i etklikinstallation
Selvhostet tegneserie-, manga- og e-bogsserver med OPDS-understøttelse, e-læser-synkronisering og en indbygget web-læser.
Vælg en VPS-pakke til Stump
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Stump
Stump er en hurtig, open source-medieserver til tegneserier, manga og e-bøger, bygget i Rust. Den organiserer dine EPUB-, PDF-, CBZ- og CBR-biblioteker i en gennemsebar webgrænseflade med en indbygget læser og eksponerer et OPDS-katalog, så enhver kompatibel e-læser eller app kan streame din samling direkte. Kobo- og KoReader-synkronisering holder læsefremskridt synkroniseret på tværs af enheder uden manuelle bogmærker.
Selv-hosting af Stump på din VPS betyder, at hele dit bibliotek er tilgængeligt fra enhver enhed, hvor som helst, uden at uploade filer til en tredjeparts skytjeneste. Den Rust-baserede server kører på minimale ressourcer, hvilket gør den praktisk selv på VPS-planer på begynderniveau.
Vigtige funktioner i Stump
EPUB, PDF, CBZ/CBR understøttelse
Læs tegneserier, manga, PDF'er og e-bøger direkte i browseren med en responsiv indbygget læser, der er optimeret til hvert format.
OPDS katalogunderstøttelse
Vis dit bibliotek via OPDS og OPDS Page Streaming, så enhver kompatibel app – Moon+ Reader, Kybook, Panels – kan gennemse og streame din samling.
Kobo og KoReader synkronisering
Synkroniser læsefremgang og bogmærker med Kobo e-læsere og KoReader automatisk, og hold din position konsistent på tværs af alle enheder.
Granulær adgangskontrol
Administrer flere brugerkonti med rollebaserede tilladelser, der styrer, hvilke biblioteker hver bruger kan få adgang til, og hvad de kan ændre.
Samlinger og læselister
Organiser serier i samlinger, og kurater ordnede læselister for at guide læsere gennem flerebindsserier eller crossover-historier.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Stump
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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