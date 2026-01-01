Op til 70% rabat på Stump

Udrul Stump i etklikinstallation

Selvhostet tegneserie-, manga- og e-bogsserver med OPDS-understøttelse, e-læser-synkronisering og en indbygget web-læser.

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40,99kr./md.
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Udrul Stump i etklikinstallation

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Stump

Stump er en hurtig, open source-medieserver til tegneserier, manga og e-bøger, bygget i Rust. Den organiserer dine EPUB-, PDF-, CBZ- og CBR-biblioteker i en gennemsebar webgrænseflade med en indbygget læser og eksponerer et OPDS-katalog, så enhver kompatibel e-læser eller app kan streame din samling direkte. Kobo- og KoReader-synkronisering holder læsefremskridt synkroniseret på tværs af enheder uden manuelle bogmærker.

Selv-hosting af Stump på din VPS betyder, at hele dit bibliotek er tilgængeligt fra enhver enhed, hvor som helst, uden at uploade filer til en tredjeparts skytjeneste. Den Rust-baserede server kører på minimale ressourcer, hvilket gør den praktisk selv på VPS-planer på begynderniveau.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Stump

EPUB, PDF, CBZ/CBR understøttelse

Læs tegneserier, manga, PDF'er og e-bøger direkte i browseren med en responsiv indbygget læser, der er optimeret til hvert format.

OPDS katalogunderstøttelse

Vis dit bibliotek via OPDS og OPDS Page Streaming, så enhver kompatibel app – Moon+ Reader, Kybook, Panels – kan gennemse og streame din samling.

Kobo og KoReader synkronisering

Synkroniser læsefremgang og bogmærker med Kobo e-læsere og KoReader automatisk, og hold din position konsistent på tværs af alle enheder.

Granulær adgangskontrol

Administrer flere brugerkonti med rollebaserede tilladelser, der styrer, hvilke biblioteker hver bruger kan få adgang til, og hvad de kan ændre.

Samlinger og læselister

Organiser serier i samlinger, og kurater ordnede læselister for at guide læsere gennem flerebindsserier eller crossover-historier.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Stump

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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