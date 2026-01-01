Stump er en hurtig, open source-medieserver til tegneserier, manga og e-bøger, bygget i Rust. Den organiserer dine EPUB-, PDF-, CBZ- og CBR-biblioteker i en gennemsebar webgrænseflade med en indbygget læser og eksponerer et OPDS-katalog, så enhver kompatibel e-læser eller app kan streame din samling direkte. Kobo- og KoReader-synkronisering holder læsefremskridt synkroniseret på tværs af enheder uden manuelle bogmærker.

Selv-hosting af Stump på din VPS betyder, at hele dit bibliotek er tilgængeligt fra enhver enhed, hvor som helst, uden at uploade filer til en tredjeparts skytjeneste. Den Rust-baserede server kører på minimale ressourcer, hvilket gør den praktisk selv på VPS-planer på begynderniveau.