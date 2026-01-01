Netdata er en open source-platform til realtidsmonitorering af infrastruktur, der indsamler tusindvis af målinger i sekundet fra dine servere, containere, applikationer og cloud-tjenester. I modsætning til traditionelle monitoreringsstakke, der kræver separate dataindsamlings-, lagrings- og visualiseringslag, samler Netdata alle tre i en enkelt letvægtsagent — og leverer live-dashboards inden for få sekunder efter implementering, uden manuel konfiguration nødvendig for almindelige tjenester.

Med over 78.000 GitHub-stjerner og 500 millioner Docker-pulls er Netdata en af de mest udbredte selvhostede monitoreringsløsninger. At køre det på din egen VPS holder alle infrastrukturmålinger private inden for dit netværk, med fuld kontrol over opbevaringspolitikker, advarselsregler og dashboard-adgang.