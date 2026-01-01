Implementer Netdata med ét-klik-installation
Realtidsinfrastrukturovervågning med 1-sekunds granularitet, 800+ integrationer og ingen konfiguration krævet.
Vælg en VPS-pakke til Netdata
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Netdata
Netdata er en open source-platform til realtidsmonitorering af infrastruktur, der indsamler tusindvis af målinger i sekundet fra dine servere, containere, applikationer og cloud-tjenester. I modsætning til traditionelle monitoreringsstakke, der kræver separate dataindsamlings-, lagrings- og visualiseringslag, samler Netdata alle tre i en enkelt letvægtsagent — og leverer live-dashboards inden for få sekunder efter implementering, uden manuel konfiguration nødvendig for almindelige tjenester.
Med over 78.000 GitHub-stjerner og 500 millioner Docker-pulls er Netdata en af de mest udbredte selvhostede monitoreringsløsninger. At køre det på din egen VPS holder alle infrastrukturmålinger private inden for dit netværk, med fuld kontrol over opbevaringspolitikker, advarselsregler og dashboard-adgang.
Vigtige funktioner i Netdata
1-sekunds metrikgranularitet
Fanger CPU-spidser, hukommelsestryk og latensudbrud, som 10- eller 60-sekunders pollingintervaller overser fuldstændig.
800+ autodetekterede integrationer
Opdager og overvåger automatisk databaser, webservere, meddelelseskøer og skytjenester, der kører på værten – ingen konfigurationsfiler er nødvendige.
ML-drevet anomalidetektion
Træner en anomalimodel per metrik og afdækker usædvanlige mønstre, før de forårsager nedbrud, uden manuel tærskeljustering.
Docker containerovervågning
Opdager alle kørende containere via Docker-socket'en og sporer CPU, hukommelse, netværks-I/O og diskbrug pr. container.
Forudkonfigureret alarmbibliotek
Leveres med hundredvis af kampafprøvede alarmer, der dækker OS, databaser og applikationsmålinger – aktive umiddelbart efter implementering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Netdata
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.