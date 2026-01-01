MiroFish er en AI-forudsigelsesmotor bygget på OASIS multi-agent simulationsrammeværket. Den konstruerer parallelle digitale verdener befolket af tusindvis af AI-agenter, hver med uafhængige personligheder, langtidshukommelse drevet af Zep Cloud og adfærdslogik. Brugere kan injicere virkelige begivenheder som startdata og observere, hvordan simulerede populationer reagerer – hvilket producerer forudsigelser for tendenser på sociale medier, markedsbevægelser og politiske konsekvenser.

Selv-hosting af MiroFish giver dig dedikeret computerkraft til ressourcekrævende simuleringer og holder følsom forretningsintelligens, finansielle signaler og før-udgivelsesanalyse fuldstændig inden for din egen infrastruktur. Du bevarer også fuld kontrol over valg af LLM-udbyder og omkostningsoptimering.