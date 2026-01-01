Udrul MiroFish med enkeltklikinstallation.
AI-forudsigelsesmotor, der bruger multi-agent sværmsimulering til at forudsige virkelige sociale og markedsresultater.
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Hvad du kan bygge med MiroFish
MiroFish er en AI-forudsigelsesmotor bygget på OASIS multi-agent simulationsrammeværket. Den konstruerer parallelle digitale verdener befolket af tusindvis af AI-agenter, hver med uafhængige personligheder, langtidshukommelse drevet af Zep Cloud og adfærdslogik. Brugere kan injicere virkelige begivenheder som startdata og observere, hvordan simulerede populationer reagerer – hvilket producerer forudsigelser for tendenser på sociale medier, markedsbevægelser og politiske konsekvenser.
Selv-hosting af MiroFish giver dig dedikeret computerkraft til ressourcekrævende simuleringer og holder følsom forretningsintelligens, finansielle signaler og før-udgivelsesanalyse fuldstændig inden for din egen infrastruktur. Du bevarer også fuld kontrol over valg af LLM-udbyder og omkostningsoptimering.
Vigtige funktioner i MiroFish
Multiagentsimulering
Tusindvis af AI-agenter med unikke personligheder og vedvarende hukommelse interagerer i parallelle digitale verdener, hvilket skaber nye sociale dynamikker.
Social platformmodellering
Simulerer Twitter-lignende og Reddit-lignende miljøer med opslag, kommentarer, følgere og genopslag for at afspejle ægte platformadfærd.
Overblikskontroller
Indsæt variabler og breaking news-begivenheder fra et fugleperspektiv for at observere, hvordan den simulerede befolkning reagerer i realtid.
Automatiserede Rapporter
AI-genererede analyserapporter sammenfatter simuleringsresultater og forudsigelser, hvilket reducerer manuel fortolkning af komplekse agentinteraktioner.
Fleksibel LLM backend
Fungerer med OpenAI eller enhver OpenAI API-kompatibel udbyder, så du kan skifte modeller for at afbalancere simuleringskvalitet i forhold til omkostninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MiroFish
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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