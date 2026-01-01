Verdaccio er et letvægts, open source privat npm-register, der lader teams udgive interne pakker og fungere som proxy for det offentlige npm-register. I modsætning til hostede registre, der opkræver betaling per bruger eller pålægger hastighedsbegrænsninger, kører Verdaccio udelukkende på din egen infrastruktur – hvilket giver dig en hurtig, lokal cache af npm-pakker sammen med et sikkert lager til dine private JavaScript-moduler.

Selv-hosting med Verdaccio fjerner dine build-pipelines' afhængighed af ekstern npm-tilgængelighed, fremskynder installationer gennem lokal caching og holder proprietær kode ude af offentlige registre. Det er fuldt kompatibelt med npm, Yarn og pnpm uden nogen klient-side konfigurationsændringer ud over at pege på din register-URL.