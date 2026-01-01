Implementer Verdaccio i étklikinstallation
Letvægts privat npm proxy-register til udgivelse, caching og administration af JavaScript-pakker inden for dit team.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Verdaccio
Verdaccio er et letvægts, open source privat npm-register, der lader teams udgive interne pakker og fungere som proxy for det offentlige npm-register. I modsætning til hostede registre, der opkræver betaling per bruger eller pålægger hastighedsbegrænsninger, kører Verdaccio udelukkende på din egen infrastruktur – hvilket giver dig en hurtig, lokal cache af npm-pakker sammen med et sikkert lager til dine private JavaScript-moduler.
Selv-hosting med Verdaccio fjerner dine build-pipelines' afhængighed af ekstern npm-tilgængelighed, fremskynder installationer gennem lokal caching og holder proprietær kode ude af offentlige registre. Det er fuldt kompatibelt med npm, Yarn og pnpm uden nogen klient-side konfigurationsændringer ud over at pege på din register-URL.
Vigtige funktioner i Verdaccio
Privat pakkeudgivelse
Udgiv og distribuer interne npm-pakker inden for dit team uden at eksponere dem for det offentlige register.
npm-proxy og -cache
Spejler automatisk offentlige npm-pakker lokalt, så installationer forbliver hurtige og pålidelige, selv når npm er utilgængelig.
npm, Yarn, pnpm kompatibel
Fungerer ud af boksen med alle større JavaScript pakkehåndteringer – ingen specielle klient-plugins eller wrappers påkrævet.
Indbygget autentificering
Administrer brugeradgang med htpasswd-baseret godkendelse for at kontrollere, hvem der kan udgive eller installere pakker.
Web UI inkluderet
Gennemse pakker, inspicer versioner, og søg i dit register via en ren, indbygget webgrænseflade.
Pluginøkosystem
Udvid lagerplads, autentificering og middleware via et omfattende pluginsystem for at integrere med S3, LDAP eller brugerdefinerede arbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Verdaccio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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