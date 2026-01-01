Implementer Onyx med enkeltklikinstallation
Open source AI-chat og virksomhedssøgeplatform, der forbinder hver LLM med jeres teamviden.
Vælg en VPS-pakke til Onyx
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Onyx
Onyx er en open source AI-platform, der kombinerer en funktionsrig chatgrænseflade med virksomhedssøgning på tværs af dit teams dokumenter og applikationer. Den fungerer med alle større LLM-udbydere — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex og enhver selvhostet model eksponeret via Ollama eller vLLM — så du frit kan vælge den model, der passer til hver opgave, uden at skulle omskrive din stack.
Selvhosting af Onyx på din VPS holder chatudskrifter, indekserede dokumenter og forbindelseslegitimationsoplysninger på infrastruktur, du kontrollerer. Over fyrre forbindelser trækker data fra Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira og mere ind i et samlet søgeindeks, så svar henviser til originalerne i stedet for at lække følsom kontekst til tredjeparts SaaS.
Vigtige funktioner i Onyx
Virker med alle LLM'er
Medbring dine egne API-nøgler til OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex eller ethvert OpenAI-kompatibelt slutpunkt, herunder lokale Ollama- og vLLM-implementeringer.
Fyrre plus stik
Indekser Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk og mange flere, så chatsvar henviser til jeres reelle teamviden.
AI-agenter og assistenter
Byg tilpassede assistenter med skræddersyede prompter, forbindelsesomfang og værktøjer, så hvert team får en AI formet efter sin arbejdsgang.
Citater og begrundelse
Hvert svar linker tilbage til kildedokumentet, så brugere kan verificere påstande og stole på svar i stedet for at gætte på hallucinationer.
Rollebaserede tilladelser
Adgangskontrol på dokumentniveau arver kildesystemtilladelser, så brugere kun ser, hvad de allerede har tilladelse til at læse.
Selvhostet privatliv
Chats, vektorer og kildedokumenter forbliver på din VPS – intet sendes til Onyx-servere, og du bevarer fuld kontrol over model- og forbindelsestrafik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Onyx
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.