Onyx er en open source AI-platform, der kombinerer en funktionsrig chatgrænseflade med virksomhedssøgning på tværs af dit teams dokumenter og applikationer. Den fungerer med alle større LLM-udbydere — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex og enhver selvhostet model eksponeret via Ollama eller vLLM — så du frit kan vælge den model, der passer til hver opgave, uden at skulle omskrive din stack.

Selvhosting af Onyx på din VPS holder chatudskrifter, indekserede dokumenter og forbindelseslegitimationsoplysninger på infrastruktur, du kontrollerer. Over fyrre forbindelser trækker data fra Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira og mere ind i et samlet søgeindeks, så svar henviser til originalerne i stedet for at lække følsom kontekst til tredjeparts SaaS.