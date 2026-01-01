Installer Seafile med etklikinstallation
Selvhostet platform til filsynkronisering og deling som et Dropbox-alternativ.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Seafile
Seafile er en højtydende open source-filsynkroniserings- og delingsplatform, der bruges af millioner verden over. Dens unikke blokniveau-synkroniseringsteknologi giver hurtige, båndbreddeeffektive filoverførsler på tværs af enheder, hvilket gør den ideel til teams, der administrerer store filbiblioteker. I modsætning til generisk cloud-lagring blev Seafile designet fra bunden til pålidelig synkronisering af massive filsæt.
Med klientsidekryptering, filversionering, granulære mappetilladelser og native synkroniseringsklienter til enhver platform leverer Seafile virksomhedsklar filhåndtering uden abonnementsgebyrer eller pris pr. bruger. Selv-hosting holder alle dine data på din egen server. Denne skabelon inkluderer MariaDB til metadata-lagring, Memcached til ydeevne-cachelagring og Traefik HTTPS-routing for sikker adgang.
Vigtige funktioner i Seafile
Blokniveausynkronisering
Delta-synkronisering overfører kun ændrede filblokke, hvilket giver hurtig og båndbreddeeffektiv synkronisering på tværs af alle tilsluttede enheder.
Ende-til-ende-kryptering
Klient-sidekrypterede biblioteker sikrer, at filer krypteres, før de forlader din enhed, hvilket beskytter følsomme data i hvile og under overførsel.
Filversionering
Automatisk versionshistorik med konfigurerbar opbevaring lader dig gendanne tidligere filversioner og spore ændringer over tid.
Sikre delingslinks
Del filer og mapper via links med adgangskoder, udløbsdatoer og downloadgrænser for kontrolleret eksternt samarbejde.
Tværplatformsklienter
Native synkroniseringsklienter til Windows, macOS, Linux, iOS og Android holder dine filer tilgængelige på alle enheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Seafile
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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