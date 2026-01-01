Seafile er en højtydende open source-filsynkroniserings- og delingsplatform, der bruges af millioner verden over. Dens unikke blokniveau-synkroniseringsteknologi giver hurtige, båndbreddeeffektive filoverførsler på tværs af enheder, hvilket gør den ideel til teams, der administrerer store filbiblioteker. I modsætning til generisk cloud-lagring blev Seafile designet fra bunden til pålidelig synkronisering af massive filsæt.

Med klientsidekryptering, filversionering, granulære mappetilladelser og native synkroniseringsklienter til enhver platform leverer Seafile virksomhedsklar filhåndtering uden abonnementsgebyrer eller pris pr. bruger. Selv-hosting holder alle dine data på din egen server. Denne skabelon inkluderer MariaDB til metadata-lagring, Memcached til ydeevne-cachelagring og Traefik HTTPS-routing for sikker adgang.