Udrul agentmemory med ét-klik installation
Open source persistent hukommelsesserver til AI-kodningsagenter — indfanger, komprimerer og genkalder lydløst kontekst på tværs af hver session.
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Hvad du kan bygge med agentmemory
agentmemory er open source-persistent hukommelse til AI-kodningsagenter og enhver MCP-kompatibel klient. Den fanger lydløst, hvad din agent gør hver session, komprimerer det til søgbar hukommelse og injicerer den rette kontekst i den næste session, så du holder op med at genforklare din arkitektur, genopdage de samme fejl og genundervise de samme præferencer.
Bygget på iii-motoren med en 4-lags konsolideringspipeline og hybrid BM25-, vektor- og grafsøgning opnår agentmemory 95,2% genfindingsnøjagtighed på LongMemEval-S benchmarken, samtidig med at kontekst-tokens reduceres med cirka 92%. Selvhosting på din egen VPS holder sessionsudskrifter, hukommelser og genafspilningshistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden leverandørsky eller måling pr. agent.
Vigtige funktioner i agentmemory
Hybridsøgning
Kombinerer BM25 keyword, tæt vektor og vidensgrafhentning via RRF fusion, så agenter finder relevante erindringer, uanset om du husker den præcise sætning eller kun konceptet.
Automatisk optagelse
Tolv hooks til Claude Code og seks til Codex CLI registrerer prompter, værktøjskald og resultater uden manuelle gemmekald — hukommelsen opbygges udelukkende ved at arbejde som normalt.
Virker med alle agenter
Én server taler MCP, REST og stdio, så Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider og enhver MCP-klient deler den samme hukommelsespulje.
Sessionsgenafspilning
Hver optagede session kan genafspilles i den indbyggede fremviser med afspil, pause, hastighedskontrol og tastaturgenveje til fejlfinding af præcis, hvad agenten gjorde, og hvorfor.
4-trins livscyklus
En konsolideringspipeline ældes observationer fra kortsigtede til langsigtede niveauer, anvender forfald og glemmer automatisk forældede minder, så indekset forbliver lille, og genkaldelsen forbliver skarp.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre agentmemory
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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