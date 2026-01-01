agentmemory er open source-persistent hukommelse til AI-kodningsagenter og enhver MCP-kompatibel klient. Den fanger lydløst, hvad din agent gør hver session, komprimerer det til søgbar hukommelse og injicerer den rette kontekst i den næste session, så du holder op med at genforklare din arkitektur, genopdage de samme fejl og genundervise de samme præferencer.

Bygget på iii-motoren med en 4-lags konsolideringspipeline og hybrid BM25-, vektor- og grafsøgning opnår agentmemory 95,2% genfindingsnøjagtighed på LongMemEval-S benchmarken, samtidig med at kontekst-tokens reduceres med cirka 92%. Selvhosting på din egen VPS holder sessionsudskrifter, hukommelser og genafspilningshistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden leverandørsky eller måling pr. agent.