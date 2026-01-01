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Open source persistent hukommelsesserver til AI-kodningsagenter — indfanger, komprimerer og genkalder lydløst kontekst på tværs af hver session.

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Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
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400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

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Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
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Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med agentmemory

agentmemory er open source-persistent hukommelse til AI-kodningsagenter og enhver MCP-kompatibel klient. Den fanger lydløst, hvad din agent gør hver session, komprimerer det til søgbar hukommelse og injicerer den rette kontekst i den næste session, så du holder op med at genforklare din arkitektur, genopdage de samme fejl og genundervise de samme præferencer.

Bygget på iii-motoren med en 4-lags konsolideringspipeline og hybrid BM25-, vektor- og grafsøgning opnår agentmemory 95,2% genfindingsnøjagtighed på LongMemEval-S benchmarken, samtidig med at kontekst-tokens reduceres med cirka 92%. Selvhosting på din egen VPS holder sessionsudskrifter, hukommelser og genafspilningshistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden leverandørsky eller måling pr. agent.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i agentmemory

Hybridsøgning

Kombinerer BM25 keyword, tæt vektor og vidensgrafhentning via RRF fusion, så agenter finder relevante erindringer, uanset om du husker den præcise sætning eller kun konceptet.

Automatisk optagelse

Tolv hooks til Claude Code og seks til Codex CLI registrerer prompter, værktøjskald og resultater uden manuelle gemmekald — hukommelsen opbygges udelukkende ved at arbejde som normalt.

Virker med alle agenter

Én server taler MCP, REST og stdio, så Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider og enhver MCP-klient deler den samme hukommelsespulje.

Sessionsgenafspilning

Hver optagede session kan genafspilles i den indbyggede fremviser med afspil, pause, hastighedskontrol og tastaturgenveje til fejlfinding af præcis, hvad agenten gjorde, og hvorfor.

4-trins livscyklus

En konsolideringspipeline ældes observationer fra kortsigtede til langsigtede niveauer, anvender forfald og glemmer automatisk forældede minder, så indekset forbliver lille, og genkaldelsen forbliver skarp.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre agentmemory

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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