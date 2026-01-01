Installer FMD med ét-klik-installation.
Selvhostet, privatlivsvenlig Find My Device-server til at finde, ringe til og fjernslette dine Android-telefoner og tablets.
Vælg en VPS-pakke til FMD (Find My Device)
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) er et open source, selvhostet alternativ til Googles Find My Device. Det fungerer sammen med FMD Android-appen: dine telefoner rapporterer deres krypterede placering til din egen server, som du tilgår via en ren webgrænseflade for at lokalisere en mistet eller stjålet enhed, få den til at ringe, tage et billede, låse skærmen eller udløse en fjernsletning. Hver kommando dirigeres gennem din egen server, så ingen tredjepart nogensinde ser, hvor dine enheder er.
Fordi du selv hoster det på din egen VPS, forlader din placeringshistorik og enhedsdata aldrig infrastruktur, du kontrollerer — der er intet krav om Google-konto og ingen leverandørbinding. End-to-end-kryptering holder dataene ulæselige selv for serveren, hvilket giver dig trygheden ved en kommerciel enhedsporingsservice uden at ofre privatlivets fred.
Vigtige funktioner i FMD (Find My Device)
Find mistede enheder
Find den sidst rapporterede GPS-position for enhver registreret telefon eller tablet direkte fra webgrænsefladen, selv når enheden er uden for rækkevidde.
Fjernkommandoer
Udløs en høj ringetone, tag et billede, lås skærmen, eller fjernslet data for at beskytte en mistet eller stjålet enhed.
End-to-end-kryptering
Lokationsdata krypteres på enheden, før det når serveren, så ingen – ikke engang værten – kan læse, hvor du befinder dig.
Android følgeapp
Parres med open source FMD Android-appen for at rapportere placering og modtage kommandoer uden at afhænge af Google Play Services.
Ingen Google-konto
Erstat Google Find My Device med en tjeneste, du fuldt ud kontrollerer, uden behov for en cloud-konto eller leverandørbinding.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FMD (Find My Device)
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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