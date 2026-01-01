FMD (Find My Device) er et open source, selvhostet alternativ til Googles Find My Device. Det fungerer sammen med FMD Android-appen: dine telefoner rapporterer deres krypterede placering til din egen server, som du tilgår via en ren webgrænseflade for at lokalisere en mistet eller stjålet enhed, få den til at ringe, tage et billede, låse skærmen eller udløse en fjernsletning. Hver kommando dirigeres gennem din egen server, så ingen tredjepart nogensinde ser, hvor dine enheder er.

Fordi du selv hoster det på din egen VPS, forlader din placeringshistorik og enhedsdata aldrig infrastruktur, du kontrollerer — der er intet krav om Google-konto og ingen leverandørbinding. End-to-end-kryptering holder dataene ulæselige selv for serveren, hvilket giver dig trygheden ved en kommerciel enhedsporingsservice uden at ofre privatlivets fred.