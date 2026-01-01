Op til 70% rabat på FMD (Find My Device)

Installer FMD med ét-klik-installation.

Selvhostet, privatlivsvenlig Find My Device-server til at finde, ringe til og fjernslette dine Android-telefoner og tablets.

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40,99kr./md.
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Installer FMD med ét-klik-installation.

Vælg en VPS-pakke til FMD (Find My Device)

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med FMD (Find My Device)

FMD (Find My Device) er et open source, selvhostet alternativ til Googles Find My Device. Det fungerer sammen med FMD Android-appen: dine telefoner rapporterer deres krypterede placering til din egen server, som du tilgår via en ren webgrænseflade for at lokalisere en mistet eller stjålet enhed, få den til at ringe, tage et billede, låse skærmen eller udløse en fjernsletning. Hver kommando dirigeres gennem din egen server, så ingen tredjepart nogensinde ser, hvor dine enheder er.

Fordi du selv hoster det på din egen VPS, forlader din placeringshistorik og enhedsdata aldrig infrastruktur, du kontrollerer — der er intet krav om Google-konto og ingen leverandørbinding. End-to-end-kryptering holder dataene ulæselige selv for serveren, hvilket giver dig trygheden ved en kommerciel enhedsporingsservice uden at ofre privatlivets fred.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i FMD (Find My Device)

Find mistede enheder

Find den sidst rapporterede GPS-position for enhver registreret telefon eller tablet direkte fra webgrænsefladen, selv når enheden er uden for rækkevidde.

Fjernkommandoer

Udløs en høj ringetone, tag et billede, lås skærmen, eller fjernslet data for at beskytte en mistet eller stjålet enhed.

End-to-end-kryptering

Lokationsdata krypteres på enheden, før det når serveren, så ingen – ikke engang værten – kan læse, hvor du befinder dig.

Android følgeapp

Parres med open source FMD Android-appen for at rapportere placering og modtage kommandoer uden at afhænge af Google Play Services.

Ingen Google-konto

Erstat Google Find My Device med en tjeneste, du fuldt ud kontrollerer, uden behov for en cloud-konto eller leverandørbinding.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre FMD (Find My Device)

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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