Installer ViewTube med enkeltklikinstallation.
Elegant, privatlivsvenlig alternativ YouTube-brugerflade til at se videoer og administrere abonnementer uden annoncer eller sporing.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ViewTube
ViewTube er en open source, privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube. Den lader dig søge, se og følge kanaler via en ren, moderne grænseflade, der proxyer videodata, så YouTube aldrig ser din IP-adresse, browser-fingeraftryk eller seerhistorik. Bygget på Invidious- og Piped-API'erne kombinerer den en poleret Vue-baseret afspiller med SponsorBlock-segmentspring og DeArrow-miniaturebilledoprydning.
Selv-hosting af ViewTube på din egen VPS giver dig en personlig, reklamefri YouTube-oplevelse, som du fuldt ud kontrollerer. Et lokalt kontosystem gemmer dine abonnementer, historik og afspilningslister i din egen MongoDB-database i stedet for en Google-konto, mens Redis holder svar hurtige. RSS-stil kanalfølgning lader dig holde dig opdateret med skabere uden nogensinde at åbne youtube.com.
Vigtige funktioner i ViewTube
Ingen annoncer eller sporing
Videoer streames via din egen server, så der er ingen preroll- eller midroll-annoncer, og YouTube ser aldrig din IP eller dit browserfingeraftryk.
Abonnementer uden Google
Opret en lokal konto for at følge kanaler, oprette afspilningslister og spore historik – alt gemt i din egen database, ikke en Google-konto.
SponsorBlock og DeArrow
Spring automatisk over sponsorsegmenter, introer og selvreklamer, og erstat clickbait-miniaturebilleder og -titler med crowdsourcede alternativer.
Moderne videoafspiller
En poleret Vue-baseret afspiller understøtter valg af kvalitet og codec, afspilningshastighed, teatertilstand og tastaturgenveje.
Invidious og Piped
Henter data via flere Invidious- og Piped-backends, der automatisk falder tilbage mellem instanser for pålidelig afspilning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ViewTube
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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