ViewTube er en open source, privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube. Den lader dig søge, se og følge kanaler via en ren, moderne grænseflade, der proxyer videodata, så YouTube aldrig ser din IP-adresse, browser-fingeraftryk eller seerhistorik. Bygget på Invidious- og Piped-API'erne kombinerer den en poleret Vue-baseret afspiller med SponsorBlock-segmentspring og DeArrow-miniaturebilledoprydning.

Selv-hosting af ViewTube på din egen VPS giver dig en personlig, reklamefri YouTube-oplevelse, som du fuldt ud kontrollerer. Et lokalt kontosystem gemmer dine abonnementer, historik og afspilningslister i din egen MongoDB-database i stedet for en Google-konto, mens Redis holder svar hurtige. RSS-stil kanalfølgning lader dig holde dig opdateret med skabere uden nogensinde at åbne youtube.com.