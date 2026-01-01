Udrul FeedCraft med enkeltklikinstallation.
Selvhostet RSS-middleware, der bruger AI til at oversætte, opsummere, filtrere og rense ethvert feed, før det når din læser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FeedCraft
FeedCraft er en open source RSS-middleware, der sidder mellem ethvert kilde-feed og din læser og transformerer hver artikel gennem konfigurerbare behandlingstrin kaldet Crafts. Den kan udtrække fuld artikeltekst fra afkortede feeds, oversætte overskrifter og brødtekster via en OpenAI-kompatibel LLM, generere AI-resuméer og introduktioner, filtrere salgsfremmende indlæg fra med naturligt sprog-regler og endda omdanne HTML-sider, JSON API'er eller søgeresultater til splinternye RSS-feeds.
Selv-hosting af FeedCraft på din egen VPS holder hver artikel og hver LLM-prompt på infrastruktur, du kontrollerer, fjerner hastighedsbegrænsningerne og nedetiden, der plager delte offentlige instanser, og lader dig rette AI-behandlingen mod den udbyder — OpenAI, Gemini, en lokal Ollama-model eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt — der bedst passer til dit budget og sprogdækning.
Vigtige funktioner i FeedCraft
AI-oversættelse og resuméer
Oversæt artikeltitler og -tekster til ethvert målsprog, og tilføj AI-genererede resuméer via en OpenAI-kompatibel LLM med brugerdefinerede prompter pr. Craft.
Fuldtekstekstraktion
Erstat afkortede RSS-uddrag med komplet artikelindhold, inklusive en browser-gengivet fuldtekst-plus-tilstand til websteder, der hydrerer tekst via JavaScript.
HTML/JSON/Søgning til RSS
Indbyggede visuelle generatorer omdanner vilkårlige websider, JSON API-svar (med curl-import) og søgemaskineresultater til stabile RSS-feeds.
Bærbar og dockingtilstande
Foranstil enhver feed-URL til engangsbehandling, eller definer navngivne opskrifter i admin-brugerfladen for at fastgøre permanente transformerede feed-URL'er, som din læser abonnerer på.
AtomCraft og FlowCraft
Sammensæt atomare operationer (proxy, begræns, oversæt, opsummer, forskøn, ignorer-annoncemateriale) i genanvendelige pipelines, skræddersyet til hvert kildefeed.
Læseragnostisk middleware
Fungerer med FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux eller enhver læser, der bruger standard RSS, uden behov for plugin eller kontointegration.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FeedCraft
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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