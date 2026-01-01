FeedCraft er en open source RSS-middleware, der sidder mellem ethvert kilde-feed og din læser og transformerer hver artikel gennem konfigurerbare behandlingstrin kaldet Crafts. Den kan udtrække fuld artikeltekst fra afkortede feeds, oversætte overskrifter og brødtekster via en OpenAI-kompatibel LLM, generere AI-resuméer og introduktioner, filtrere salgsfremmende indlæg fra med naturligt sprog-regler og endda omdanne HTML-sider, JSON API'er eller søgeresultater til splinternye RSS-feeds.

Selv-hosting af FeedCraft på din egen VPS holder hver artikel og hver LLM-prompt på infrastruktur, du kontrollerer, fjerner hastighedsbegrænsningerne og nedetiden, der plager delte offentlige instanser, og lader dig rette AI-behandlingen mod den udbyder — OpenAI, Gemini, en lokal Ollama-model eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt — der bedst passer til dit budget og sprogdækning.