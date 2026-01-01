Udrul AstrBot med enkeltklikinstallation
Open source multiplatform AI-chatbot-rammeværk, der forbinder store sprogmodeller med dine foretrukne beskedapps.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med AstrBot
AstrBot er en kraftfuld open source chatbot-platform, der forbinder store sprogmodeller og populære beskedapplikationer, herunder Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu og LINE. Med over 25.000 GitHub-stjerner tilbyder den et samlet framework til at opbygge samtalebaserede AI-oplevelser med multimodal understøttelse, vidensbaser, en agent-sandbox til sikker kodeudførelse og MCP (Model Context Protocol)-integration.
Selv-hosting af AstrBot på din egen VPS holder dine API-nøgler, samtalelogg og vidensbasedata fuldstændig private. Med mere end 1.000 community-plugins, der kan installeres fra den indbyggede markedsplads og en webbaseret brugerflade til konfiguration, får du enterprise-grade AI chatbot-infrastruktur uden at være afhængig af tredjeparts hostede tjenester.
Vigtige funktioner i AstrBot
Multiplatformbeskeder
Forbind en enkelt AstrBot-udrulning til Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE og mere samtidigt.
Pluginmarkedsplads
Installer fra over 1.000 community-plugins med ét klik for at udvide funktionerne – moderationsværktøjer, planlæggere, integrationer og mere.
Agentsandkasse
Udfør kode sikkert i en isoleret sandkasse under samtaler, hvilket muliggør kraftfulde agentiske arbejdsgange uden at eksponere værtsystemet.
Vidensbasesupport
Tilknyt brugerdefinerede vidensbaser til dine bots, så de kan besvare spørgsmål baseret på dine egne dokumenter og data i stedet for generiske træningsdata.
MCP-integration
Model Context Protocol-understøttelse giver AstrBot mulighed for at bruge eksterne værktøjer og datakilder, hvilket frigør avancerede agentiske adfærdsmønstre ud over simpel chat.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AstrBot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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