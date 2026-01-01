AstrBot er en kraftfuld open source chatbot-platform, der forbinder store sprogmodeller og populære beskedapplikationer, herunder Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu og LINE. Med over 25.000 GitHub-stjerner tilbyder den et samlet framework til at opbygge samtalebaserede AI-oplevelser med multimodal understøttelse, vidensbaser, en agent-sandbox til sikker kodeudførelse og MCP (Model Context Protocol)-integration.

Selv-hosting af AstrBot på din egen VPS holder dine API-nøgler, samtalelogg og vidensbasedata fuldstændig private. Med mere end 1.000 community-plugins, der kan installeres fra den indbyggede markedsplads og en webbaseret brugerflade til konfiguration, får du enterprise-grade AI chatbot-infrastruktur uden at være afhængig af tredjeparts hostede tjenester.