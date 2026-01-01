Installer flatnotes med et-klik-installation
Databasefri selvhostet notatapp, der gemmer alle dine noter som almindelige Markdown-filer.
Vælg en VPS-pakke til flatnotes
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med flatnotes
flatnotes er en minimalistisk, selvhostet notatapplikation bygget op omkring et enkelt princip: dine noter er almindelige Markdown-filer, intet mere. Der er ingen database, ingen vendor lock-in og ingen komplekse datastrukturer — kun tekstfiler på din server, som du kan læse, redigere og sikkerhedskopiere med ethvert værktøj. Den rene grænseflade fjerner forstyrrelser, så du kan fokusere på at skrive, organisere og forbinde ideer via wikilinks og fuldtekstsøgning.
Selvhosting af flatnotes på din VPS betyder, at dine personlige tanker, forskningsnoter og dagbøger forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur — aldrig scannet, aldrig udvundet, aldrig underlagt en tredjeparts vilkårsændring. Sikkerhedskopier er lige så enkle som at kopiere en mappe, og dine noter forbliver bærbare for evigt.
Vigtige funktioner i flatnotes
Databaseløs lagring
Hver note er en almindelig Markdown-fil på disken – ingen database er påkrævet, hvilket gør sikkerhedskopiering og migreringer trivielt enkle.
Wikilinkforbindelser
Forbind idéer på tværs af noter med wikilinks, og omdan din samling til et personligt vidensnetværk.
Fuldtekstsøgning
Søg øjeblikkeligt i alle dine noter for at finde idéer, uddrag eller referencer uden manuel mærkning.
Dobbelt redigeringstilstande
Skift mellem rå Markdown og en WYSIWYG visuel editor alt efter dine præferencer eller skriveopgave.
Tagorganisation
Kategoriser og filtrer noter med tags for hurtig navigation på tværs af store personlige vidensbaser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre flatnotes
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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