flatnotes er en minimalistisk, selvhostet notatapplikation bygget op omkring et enkelt princip: dine noter er almindelige Markdown-filer, intet mere. Der er ingen database, ingen vendor lock-in og ingen komplekse datastrukturer — kun tekstfiler på din server, som du kan læse, redigere og sikkerhedskopiere med ethvert værktøj. Den rene grænseflade fjerner forstyrrelser, så du kan fokusere på at skrive, organisere og forbinde ideer via wikilinks og fuldtekstsøgning.

Selvhosting af flatnotes på din VPS betyder, at dine personlige tanker, forskningsnoter og dagbøger forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur — aldrig scannet, aldrig udvundet, aldrig underlagt en tredjeparts vilkårsændring. Sikkerhedskopier er lige så enkle som at kopiere en mappe, og dine noter forbliver bærbare for evigt.