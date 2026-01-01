Inngest er en open source-workfloworkestreringsmotor, der lader dig skrive pålidelige baggrundsfunktioner, hændelsesdrevne workflows og planlagte jobs direkte i din applikationskode. Den håndterer automatisk genforsøg, samtidighed, drosling og trin-funktionslogik og holder din applikationskode fokuseret på forretningslogik frem for infrastrukturmæssige bekymringer.

Selv-hosting af Inngest på din egen VPS giver dig fuld kontrol over udførelse, data og konfiguration. Den leveres med indbygget SQLite-vedholdenhed og en in-memory kø ud af boksen, så du kan køre hele platformen uden at skulle bruge eksterne database- eller meddelelsesmæglertjenester.