dashdot er et letvægts, open source serverdashboard bygget til selvhostere, der ønsker et smukt overblik over deres VPS's vitale data. I modsætning til komplette overvågningsstakke, der kræver databaser, agenter og kompleks konfiguration, kører dashdot som en enkelt container — implementer den, og din CPU-belastning, RAM-forbrug, lagerkapacitet og netværksgennemstrømning vises øjeblikkeligt uden opsætning.

Den glassmorfiske grænseflade er designet til at blive fastgjort i en browserfane eller vist på en vægmonteret skærm. Fordi den læser systemmålinger direkte fra værten, forbliver alt på din egen infrastruktur — ingen ekstern telemetri, ingen konti påkrævet, ingen data forlader din server.