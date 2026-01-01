Installer dashdot med et-klik-installation.
Minimalistisk serverdashboard, der viser realtids-CPU-, RAM-, lager- og netværksstatistikker med et moderne glassmorfisk design.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med dashdot
dashdot er et letvægts, open source serverdashboard bygget til selvhostere, der ønsker et smukt overblik over deres VPS's vitale data. I modsætning til komplette overvågningsstakke, der kræver databaser, agenter og kompleks konfiguration, kører dashdot som en enkelt container — implementer den, og din CPU-belastning, RAM-forbrug, lagerkapacitet og netværksgennemstrømning vises øjeblikkeligt uden opsætning.
Den glassmorfiske grænseflade er designet til at blive fastgjort i en browserfane eller vist på en vægmonteret skærm. Fordi den læser systemmålinger direkte fra værten, forbliver alt på din egen infrastruktur — ingen ekstern telemetri, ingen konti påkrævet, ingen data forlader din server.
Vigtige funktioner i dashdot
Realtids systemmålinger
Live CPU-belastning, RAM-forbrug, lagerkapacitet og netværksgennemstrømning opdateres løbende, så du altid kan se din servers aktuelle status med et hurtigt blik.
Konfigurationsfri udrulning
Ingen database, ingen agenter, ingen installationsguide – én container starter, og din serverstatistik vises med det samme uden manuel konfiguration.
CPU-temperaturovervågning
Hardwaretemperatursensorer aflæses direkte fra værten, hvilket giver dig tidlig advarsel om termiske problemer, før de påvirker ydeevnen.
Glassmorfisk design
Den matterede glas-brugerflade er bygget til at blive fastgjort i en browserfane eller vist på en dedikeret skærm som en live serverstatusoversigt.
Lavt ressourceforbrug
dashdot bruger minimal CPU og RAM af sig selv, så overvågningsomkostninger påvirker ikke mærkbart de ressourcer, den måler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre dashdot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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