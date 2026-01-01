Udrul PdfDing med enkeltklikinstallation.
Selvhostet PDF-manager med browserbaseret visning, annotering og synkronisering af læseposition på tværs af enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PdfDing
PdfDing er en selvhostet PDF-manager og -fremviser, der husker din læseposition på tværs af enheder, så du kan begynde at læse på en stationær computer og fortsætte på en telefon uden at miste din plads. Filer er organiseret i arbejdsområder og samlinger med tagging på flere niveauer, stjernemarkering og arkivering. Den browserbaserede fremviser lader dig kommentere, fremhæve, tilføje tekst, tegne og underskrive dokumenter — med alle kommentarer gemt serverside og synkroniseret på tværs af alle enheder.
Selvhosting af PdfDing på din egen VPS holder dit dokumentbibliotek privat: ingen filer uploadet til en cloud-tjeneste, ingen brugsanalyser og fuld kontrol over, hvem der kan få adgang til din instans. Valgfri OIDC single sign-on, to-faktor-autentificering og adgangskontroller pr. link gør det praktisk til både personlig brug og brug i små teams.
Vigtige funktioner i PdfDing
Synkronisering på tværs af enheder
Læseposition, annotationer og digitale signaturer synkroniseres på tværs af alle enheder, så du aldrig mister din plads, når du skifter mellem desktop og mobil.
Annotering og redigering
Tilføj tekst, fremhævelser, tegninger og kommentarer direkte i browseren – intet tredjepartsværktøj påkrævet – med annotationer gemt på serversiden.
Samlinger og tagging
Organiser PDF'er i arbejdsområder og samlinger med tags på flere niveauer, stjernemarkering og arkivering til et struktureret personligt eller team-bibliotek.
Digitale signaturer
Underskriv dokumenter i browseren og få signaturer synkroniseret og bevaret på tværs af alle dine enheder uden at installere nogen desktopsoftware.
SSO og to-faktorautentifikation
Integrer med enhver OIDC-udbyder til enkeltlogon, og sikre konti med TOTP eller WebAuthn hardwarenøgle tofaktorautentificering.
Delbare links
Generer adgangskontrollerede delingslinks med QR-koder til individuelle PDF'er, hvilket gør det nemt at dele dokumenter uden at give fuld kontoadgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PdfDing
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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