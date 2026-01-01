PdfDing er en selvhostet PDF-manager og -fremviser, der husker din læseposition på tværs af enheder, så du kan begynde at læse på en stationær computer og fortsætte på en telefon uden at miste din plads. Filer er organiseret i arbejdsområder og samlinger med tagging på flere niveauer, stjernemarkering og arkivering. Den browserbaserede fremviser lader dig kommentere, fremhæve, tilføje tekst, tegne og underskrive dokumenter — med alle kommentarer gemt serverside og synkroniseret på tværs af alle enheder.

Selvhosting af PdfDing på din egen VPS holder dit dokumentbibliotek privat: ingen filer uploadet til en cloud-tjeneste, ingen brugsanalyser og fuld kontrol over, hvem der kan få adgang til din instans. Valgfri OIDC single sign-on, to-faktor-autentificering og adgangskontroller pr. link gør det praktisk til både personlig brug og brug i små teams.