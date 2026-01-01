Op til 70% rabat på PdfDing

Udrul PdfDing med enkeltklikinstallation.

Selvhostet PDF-manager med browserbaseret visning, annotering og synkronisering af læseposition på tværs af enheder.

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40,99kr./md.
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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med PdfDing

PdfDing er en selvhostet PDF-manager og -fremviser, der husker din læseposition på tværs af enheder, så du kan begynde at læse på en stationær computer og fortsætte på en telefon uden at miste din plads. Filer er organiseret i arbejdsområder og samlinger med tagging på flere niveauer, stjernemarkering og arkivering. Den browserbaserede fremviser lader dig kommentere, fremhæve, tilføje tekst, tegne og underskrive dokumenter — med alle kommentarer gemt serverside og synkroniseret på tværs af alle enheder.

Selvhosting af PdfDing på din egen VPS holder dit dokumentbibliotek privat: ingen filer uploadet til en cloud-tjeneste, ingen brugsanalyser og fuld kontrol over, hvem der kan få adgang til din instans. Valgfri OIDC single sign-on, to-faktor-autentificering og adgangskontroller pr. link gør det praktisk til både personlig brug og brug i små teams.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i PdfDing

Synkronisering på tværs af enheder

Læseposition, annotationer og digitale signaturer synkroniseres på tværs af alle enheder, så du aldrig mister din plads, når du skifter mellem desktop og mobil.

Annotering og redigering

Tilføj tekst, fremhævelser, tegninger og kommentarer direkte i browseren – intet tredjepartsværktøj påkrævet – med annotationer gemt på serversiden.

Samlinger og tagging

Organiser PDF'er i arbejdsområder og samlinger med tags på flere niveauer, stjernemarkering og arkivering til et struktureret personligt eller team-bibliotek.

Digitale signaturer

Underskriv dokumenter i browseren og få signaturer synkroniseret og bevaret på tværs af alle dine enheder uden at installere nogen desktopsoftware.

SSO og to-faktorautentifikation

Integrer med enhver OIDC-udbyder til enkeltlogon, og sikre konti med TOTP eller WebAuthn hardwarenøgle tofaktorautentificering.

Delbare links

Generer adgangskontrollerede delingslinks med QR-koder til individuelle PDF'er, hvilket gør det nemt at dele dokumenter uden at give fuld kontoadgang.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre PdfDing

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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