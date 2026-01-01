Deploy SiYuan in one click installation.
Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.
VÃ¦lg en VPS-pakke til SiYuan
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SiYuan
SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system â€” making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.
Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.
Vigtige funktioner i SiYuan
Block-Level Editing
Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.
Two-Way Linking
Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.
Spaced Repetition
Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.
SQL Query Embedding
Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.
Plugin Marketplace
Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.
Hvorfor vÃ¦lge Hostinger til at kÃ¸re SiYuan
Start med et enkelt klik
FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.
Sikkerhed du kan stole pÃ¥
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.
Indbygget Docker-manager
KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.
Sikkerhed du kan stole pÃ¥
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.
Indbygget Docker-manager
KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole pÃ¥
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kÃ¸rende uden problemer. NÃ¥r jeg har haft brug for hjÃ¦lp, har deres tekniske supportteam vÃ¦ret hurtige, kyndige og oprigtigt hjÃ¦lpsomme.
Alt gÃ¥r problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan lÃ¸se dit spÃ¸rgsmÃ¥l. Ã…h, og sÃ¥ er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. FortsÃ¦t det gode arbejde ðŸš€
Endelig et VPS-hostingfirma, der gÃ¸r det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. PÃ¥lidelig. FÃ¸les robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vÃ¦re mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tÃ¥lmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjÃ¦lpe mig med denne N8N-opgradering pÃ¥ min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestÃ¥ende. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke sÃ¥ dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsÃ¦tninger og prisvenlige pakker.