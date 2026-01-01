Op til 70% rabat pÃ¥ SiYuan

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Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.

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69% rabat
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Mest populÃ¦re
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160,99kr.
59,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
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484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r

Alle pakker betales pÃ¥ forhÃ¥nd. Den mÃ¥nedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af mÃ¥neder i din pakke.

Hvad du kan bygge med SiYuan

SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system â€” making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.

Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i SiYuan

Block-Level Editing

Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.

Two-Way Linking

Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.

Spaced Repetition

Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.

SQL Query Embedding

Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.

Plugin Marketplace

Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.

Hvorfor vÃ¦lge Hostinger til at kÃ¸re SiYuan

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

VÃ¦lg en serverplacering tÃ¦t pÃ¥ din mÃ¥lgruppe for at Ã¸ge indlÃ¦sningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole pÃ¥

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