ThinkDashboard er et minimalistisk, selvhostet bogmærkedashboard bygget i Go og vanilla JavaScript til folk, der ønsker en hurtig browserstartside uden oppustetheden fra typiske homelab-dashboards. Bogmærker er grupperet i kategorier, organiseret på tværs af flere sider og præsenteres via en ren tekstbaseret grænseflade, der indlæses øjeblikkeligt på desktop og mobil.

Hvert bogmærke kan tildeles en tastaturgenvej, så det er lige så hurtigt at åbne en hyppig destination som at trykke på en tast — ingen mus, ingen søgedropdown, ingen tredjepartsudvidelser. Alle data ligger i JSON-filer på et vedvarende volumen, hvilket gør sikkerhedskopiering triviel og holder din bogmærkesamling udelukkende på din egen VPS i stedet for en hostet bogmærketjeneste.