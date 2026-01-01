Udrul ThinkDashboard med enkeltklikinstallation
Letvægts selvhostet bogmærkedashboard med tastaturgenveje og en minimalistisk tekstbaseret grænseflade.
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Hvad du kan bygge med ThinkDashboard
ThinkDashboard er et minimalistisk, selvhostet bogmærkedashboard bygget i Go og vanilla JavaScript til folk, der ønsker en hurtig browserstartside uden oppustetheden fra typiske homelab-dashboards. Bogmærker er grupperet i kategorier, organiseret på tværs af flere sider og præsenteres via en ren tekstbaseret grænseflade, der indlæses øjeblikkeligt på desktop og mobil.
Hvert bogmærke kan tildeles en tastaturgenvej, så det er lige så hurtigt at åbne en hyppig destination som at trykke på en tast — ingen mus, ingen søgedropdown, ingen tredjepartsudvidelser. Alle data ligger i JSON-filer på et vedvarende volumen, hvilket gør sikkerhedskopiering triviel og holder din bogmærkesamling udelukkende på din egen VPS i stedet for en hostet bogmærketjeneste.
Vigtige funktioner i ThinkDashboard
Tastaturgenveje
Tildel en tast til ethvert bogmærke, og åbn det øjeblikkeligt fra kontrolpanelet uden at røre musen.
Minimalistisk tekstbrugerflade
En ren tekstbaseret grænseflade holder fokus på dine links i stedet for widgets, vejrpaneler eller servicemoduler.
Kategoriserede bogmærker
Organiser links i brugerdefinerede kategorier fordelt på flere dashboardsider for klar adskillelse af kontekster.
Tematilpasning
Skift mellem mørke og lyse temaer, eller opret ubegrænsede brugerdefinerede farvevarianter direkte fra konfigurationssiden.
JSON fillagring
Alle bogmærker, sider og indstillinger gemmes som almindelige JSON-filer på en vedvarende volumen for nemme sikkerhedskopier og versionskontrol.
Responsivt design
Layoutet tilpasser sig telefoner og tablets, så din startside er lige så hurtig at bruge væk fra skrivebordet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ThinkDashboard
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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