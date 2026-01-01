Installer Linkwarden med ét klik
Samarbejdende bogmærkestyring, der arkiverer fulde websideøjebliksbilleder, så gemte links aldrig dør.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Linkwarden
Linkwarden er en selvhostet bogmærkemanager, der løser linkforfald ved automatisk at arkivere helsidesøjebliksbilleder — inklusive billeder og formatering — i det øjeblik du gemmer et link. Dine bogmærker forbliver læsbare år senere, uanset hvad der sker med den originale URL. Samlinger, tags, fremhævelser og anmærkninger lader dig opbygge strukturerede vidensbaser i stedet for flade lister af links.
Selvhosting af Linkwarden giver dig ubegrænset arkivering, kun begrænset af din VPS-lagring, fuldstændig privatliv over dine browsingmønstre og ingen risiko for at miste års kuraterede bogmærker til en skytjeneste, der lukker ned eller ændrer sin prismodel.
Vigtige funktioner i Linkwarden
Fuldsidearkivering
Fanger automatisk komplette sidesnapshot med billeder, så bogmærket indhold bevares, selv når originale sider går offline.
Samlinger og Tags
Organiser bogmærker i navngivne samlinger med brugerdefinerede tags og anmærkninger til strukturerede, søgbare vidensbaser.
Flerbrugersamarbejde
Del samlinger med teammedlemmer, og kontroller adgangen med brugerbaserede tilladelser til teamforskning og vidensdeling.
Fuldtekstsøgning
Søg i arkiveret sideindhold, titler, beskrivelser og anmærkninger for at finde alt i din samling øjeblikkeligt.
Browserudvidelser
Gem sider direkte fra Chrome eller Firefox med ét klik, hvor udvidelsen fanger indhold, før det forsvinder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Linkwarden
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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