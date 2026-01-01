Linkwarden er en selvhostet bogmærkemanager, der løser linkforfald ved automatisk at arkivere helsidesøjebliksbilleder — inklusive billeder og formatering — i det øjeblik du gemmer et link. Dine bogmærker forbliver læsbare år senere, uanset hvad der sker med den originale URL. Samlinger, tags, fremhævelser og anmærkninger lader dig opbygge strukturerede vidensbaser i stedet for flade lister af links.

Selvhosting af Linkwarden giver dig ubegrænset arkivering, kun begrænset af din VPS-lagring, fuldstændig privatliv over dine browsingmønstre og ingen risiko for at miste års kuraterede bogmærker til en skytjeneste, der lukker ned eller ændrer sin prismodel.