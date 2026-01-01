Pterodactyl er det førende open source-spilserveradministrationspanel, som hostingudbydere og spilfællesskaber verden over stoler på. Hver spilserver kører i sin egen Docker-container, hvilket forhindrer ressourcekonflikter og forhindrer en kompromitteret server i at påvirke andre på samme maskine. Den moderne React-baserede grænseflade giver serverejere realtidskonsoladgang, filhåndtering, planlægning af sikkerhedskopiering og ressourceovervågning.

Selv-hosting af Pterodactyl eliminerer gebyrer pr. server, der opkræves af administrerede hostingplatforme, og giver administratorer fuld kontrol over branding, autentificeringsintegrationer og brugerdefinerede 'eggs' til spil, der ikke understøttes. Denne implementering dækker panelet med MariaDB og Redis – Wings skal installeres separat på noder, hvor spilservere skal køre.