Installer Pterodactyl med etklikinstallation.
Open source-spilserveradministrationspanel med Docker-isolering, realtidskonsol og understøttelse af hundredvis af spil.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pterodactyl
Pterodactyl er det førende open source-spilserveradministrationspanel, som hostingudbydere og spilfællesskaber verden over stoler på. Hver spilserver kører i sin egen Docker-container, hvilket forhindrer ressourcekonflikter og forhindrer en kompromitteret server i at påvirke andre på samme maskine. Den moderne React-baserede grænseflade giver serverejere realtidskonsoladgang, filhåndtering, planlægning af sikkerhedskopiering og ressourceovervågning.
Selv-hosting af Pterodactyl eliminerer gebyrer pr. server, der opkræves af administrerede hostingplatforme, og giver administratorer fuld kontrol over branding, autentificeringsintegrationer og brugerdefinerede 'eggs' til spil, der ikke understøttes. Denne implementering dækker panelet med MariaDB og Redis – Wings skal installeres separat på noder, hvor spilservere skal køre.
Vigtige funktioner i Pterodactyl
Dockerisolation
Hver spilserver kører i sin egen container, hvilket forhindrer ressourcekonflikter og holder værtssystemet sikkert, selv hvis en server kompromitteres.
Realtidskonsol
WebSocket-drevet webkonsol giver spillere og administratorer live adgang til serveroutput og kommandoer direkte fra browseren.
Automatiserede sikkerhedskopier
Indbygget backup-planlægning gemmer server-snapshots til S3-kompatibel lagring og beskytter spilverdensdata uden manuel intervention.
Multi-nodeskalering
Administrer spilservere fordelt på flere fysiske maskiner fra et enkelt panel, og skaler kapaciteten ved at tilføje Wings-noder, efterhånden som efterspørgslen vokser.
Fællesskabsæg
Hundredvis af fællesskabsbidragede eggs dækker Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike og mere — implementer ethvert understøttet spil på få sekunder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pterodactyl
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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