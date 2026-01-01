Udrul Password Pusher med ét-klik-installation
Open source-tjeneste til deling af adgangskoder, filer og links via selvdestruerende URL'er, der udløber efter antal visninger eller tid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Password Pusher
Password Pusher er en open source-applikation, der erstatter den farlige vane med at e-maile eller sende legitimationsoplysninger i almindelig tekst. I stedet for at sende hemmeligheden direkte genererer du en engangs-URL, der leverer indholdet én gang og derefter sletter sig selv baseret på antallet af visninger, den forløbne tid eller begge dele. Adgangskoder, filer, URL'er og QR-koder understøttes alle, og hvert 'push' kan kræve en yderligere adgangssætning, før det afsløres.
Ved at selv-hoste Password Pusher på din egen VPS forbliver hver hemmelighed inden for den infrastruktur, du kontrollerer — ingen tredjeparts SaaS læser, logger eller opbevarer dine delte legitimationsoplysninger, og det fulde revisionsspor forbliver på din server sammen med dataene.
Vigtige funktioner i Password Pusher
Selvdestruerende links
Engangs-URL'er udløber efter et konfigureret antal visninger eller et tidsvindue, så hemmeligheder ikke kan genlæses eller lækkes fra indbakker.
Adgangskodebeskyttelse
Tilføj en separat adgangskode ud over linket, så en opsnappet URL alene ikke er nok til at afsløre hemmeligheden.
Filer og QR-koder
Send adgangskoder, filer, URL'er og QR-koder gennem det samme reviderede leveringsflow med udløbspolitikker pr. type.
Fuld Auditlogning
Spor oprettelse, hentning og seeridentitet for hvert push, med valgfri konti og tofaktorautentificering til dashboardet.
Tilpassetbranding
White-label brugerfladen med din egen titel, slogan, tema og sidefod til interne teams eller kundevendte implementeringer.
JSON API
Integrer adgangskodedeling i scripts, CI-pipelines eller interne værktøjer via den dokumenterede JSON API v2.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Password Pusher
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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