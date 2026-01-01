Password Pusher er en open source-applikation, der erstatter den farlige vane med at e-maile eller sende legitimationsoplysninger i almindelig tekst. I stedet for at sende hemmeligheden direkte genererer du en engangs-URL, der leverer indholdet én gang og derefter sletter sig selv baseret på antallet af visninger, den forløbne tid eller begge dele. Adgangskoder, filer, URL'er og QR-koder understøttes alle, og hvert 'push' kan kræve en yderligere adgangssætning, før det afsløres.

Ved at selv-hoste Password Pusher på din egen VPS forbliver hver hemmelighed inden for den infrastruktur, du kontrollerer — ingen tredjeparts SaaS læser, logger eller opbevarer dine delte legitimationsoplysninger, og det fulde revisionsspor forbliver på din server sammen med dataene.