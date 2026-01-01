Installer Foundry VTT med et-kliksinstallation
Den førende platform for virtuelle bordrollespil til at afholde sessioner online med kort, karakterark, automatisering og stemme-/videointegration.
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Hvad du kan bygge med Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop er den førende kommercielle, men selvhostede platform til at køre bordrollespil online. Bygget på en modulær JavaScript-motor med dyb understøttelse af Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu og snesevis af andre systemer via community-moduler, leverer den professionel dynamisk belysning, sigtelinje, animerede tokens, terningkast-automatisering og et omfattende makrosprog til tilpassede spilmekanikker.
Selvhosting af Foundry på din VPS holder hver kampagne, karakterark og slagmarkskort under din direkte kontrol — ingen SaaS-gebyrer pr. session, ingen månedlige cloudomkostninger og ingen tredjepartsadgang til dine spilleres spildata. En betalt Foundry-licens er påkrævet og købes én gang fra foundryvtt.com.
Vigtige funktioner i Foundry VTT
Dynamisk belysning og syn
Flisebaseret krigståge, sigtslinjeberegninger, dynamiske lyskilder og syn per brik giver spillere en filmkvalitets dungeon-crawl oplevelse.
System og modulmarkedsplads
Indbygget support til D og D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu og 100+ andre systemer via fællesskabsmoduler og indholdspakker.
Terningautomatisering
Indbygget terningkaster med chatintegration, formelparser og systemafhængige regler, der automatiserer angrebskast, skade, redningskast og færdighedstjek.
Stemme- og videochat
Valgfrie WebRTC stemme- og videokanaler kører direkte i Foundry, så grupper ikke behøver Discord, Zoom eller andre eksterne værktøjer.
Makroer og JavaScript
Et fuldt makrosystem med JavaScript-adgang til spiltilstanden giver spilledere mulighed for at automatisere komplekse mekanikker, bygge brugerdefinerede knapper og skabe dynamiske scener.
Vedvarende kampagner
Verdener, karakterer, dagbøger, scener og spillerdata vedvarer på tværs af sessioner og overlever containeropdateringer via en enkelt navngivet volumen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Foundry VTT
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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