Foundry Virtual Tabletop er den førende kommercielle, men selvhostede platform til at køre bordrollespil online. Bygget på en modulær JavaScript-motor med dyb understøttelse af Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu og snesevis af andre systemer via community-moduler, leverer den professionel dynamisk belysning, sigtelinje, animerede tokens, terningkast-automatisering og et omfattende makrosprog til tilpassede spilmekanikker.

Selvhosting af Foundry på din VPS holder hver kampagne, karakterark og slagmarkskort under din direkte kontrol — ingen SaaS-gebyrer pr. session, ingen månedlige cloudomkostninger og ingen tredjepartsadgang til dine spilleres spildata. En betalt Foundry-licens er påkrævet og købes én gang fra foundryvtt.com.