SolidInvoice er en open source faktureringsapplikation bygget på Symfony-frameworket, designet til freelancere, konsulenter og små virksomheder, der har brug for et rent, fokuseret faktureringsværktøj uden månedlige SaaS-gebyrer. Den dækker hele tilbud-til-betaling-arbejdsgangen: administrer klienter og kontakter, send tilbud, der kan konverteres til fakturaer, spor betalinger, og konfigurer skatter og valutaer, så de matcher din jurisdiktion.

Selv-hosting af SolidInvoice på din egen VPS holder klientoptegnelser, fakturahistorik og betalingsdata på infrastruktur, du kontrollerer – ingen pris pr. bruger, ingen gebyrer pr. faktura og ingen tredjepartsadgang til følsomme finansielle oplysninger. En førstegangsguide fører dig gennem databaseopsætningen og oprettelsen af den indledende administratorkonto, og den medfølgende MySQL-tjeneste gemmer alle transaktionsdata bag Traefik-administreret HTTPS fra den første implementering.