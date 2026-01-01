Udrul SolidInvoice med ét kliks installation
Open source Symfony-baseret faktureringsapplikation til freelancere og små virksomheder til at administrere kunder, tilbud og betalinger.
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Hvad du kan bygge med SolidInvoice
SolidInvoice er en open source faktureringsapplikation bygget på Symfony-frameworket, designet til freelancere, konsulenter og små virksomheder, der har brug for et rent, fokuseret faktureringsværktøj uden månedlige SaaS-gebyrer. Den dækker hele tilbud-til-betaling-arbejdsgangen: administrer klienter og kontakter, send tilbud, der kan konverteres til fakturaer, spor betalinger, og konfigurer skatter og valutaer, så de matcher din jurisdiktion.
Selv-hosting af SolidInvoice på din egen VPS holder klientoptegnelser, fakturahistorik og betalingsdata på infrastruktur, du kontrollerer – ingen pris pr. bruger, ingen gebyrer pr. faktura og ingen tredjepartsadgang til følsomme finansielle oplysninger. En førstegangsguide fører dig gennem databaseopsætningen og oprettelsen af den indledende administratorkonto, og den medfølgende MySQL-tjeneste gemmer alle transaktionsdata bag Traefik-administreret HTTPS fra den første implementering.
Vigtige funktioner i SolidInvoice
Tilbud og fakturaer
Udstil professionelle tilbud, der kan konverteres til fakturaer med ét klik, og fjerner dobbelt dataindtastning på tværs af salgs- og faktureringsprocessen.
Kundestyring
Spor kunder, kontakter og kreditbalancer i et centralt register med kundespecifik fakturahistorik og udestående saldi.
Gentagende fakturaer
Planlæg gentagne fakturaer til abonnementskunder og abonnementsfakturering med automatisk generering i den cyklus, du definerer.
Betalingssporing
Registrer delvise og fulde betalinger mod fakturaer, med indbygget understøttelse af udvidelsesbare betalingsgateways som Stripe og PayPal.
Multivaluta og skat
Fakturer internationale kunder i deres lokale valuta, og konfigurer flere skattesatser til at håndtere VAT, GST og regionale skattestrukturer.
Bygget på Symfony
Drevet af det modne Symfony PHP-framework, der giver et stabilt, udvideligt fundament med en langvarig vedligeholdelseshistorik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SolidInvoice
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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