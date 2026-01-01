Op til 70% rabat på SolidInvoice

Udrul SolidInvoice med ét kliks installation

Open source Symfony-baseret faktureringsapplikation til freelancere og små virksomheder til at administrere kunder, tilbud og betalinger.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99kr./md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Udrul SolidInvoice med ét kliks installation

Vælg en VPS-pakke til SolidInvoice

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med SolidInvoice

SolidInvoice er en open source faktureringsapplikation bygget på Symfony-frameworket, designet til freelancere, konsulenter og små virksomheder, der har brug for et rent, fokuseret faktureringsværktøj uden månedlige SaaS-gebyrer. Den dækker hele tilbud-til-betaling-arbejdsgangen: administrer klienter og kontakter, send tilbud, der kan konverteres til fakturaer, spor betalinger, og konfigurer skatter og valutaer, så de matcher din jurisdiktion.

Selv-hosting af SolidInvoice på din egen VPS holder klientoptegnelser, fakturahistorik og betalingsdata på infrastruktur, du kontrollerer – ingen pris pr. bruger, ingen gebyrer pr. faktura og ingen tredjepartsadgang til følsomme finansielle oplysninger. En førstegangsguide fører dig gennem databaseopsætningen og oprettelsen af den indledende administratorkonto, og den medfølgende MySQL-tjeneste gemmer alle transaktionsdata bag Traefik-administreret HTTPS fra den første implementering.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i SolidInvoice

Tilbud og fakturaer

Udstil professionelle tilbud, der kan konverteres til fakturaer med ét klik, og fjerner dobbelt dataindtastning på tværs af salgs- og faktureringsprocessen.

Kundestyring

Spor kunder, kontakter og kreditbalancer i et centralt register med kundespecifik fakturahistorik og udestående saldi.

Gentagende fakturaer

Planlæg gentagne fakturaer til abonnementskunder og abonnementsfakturering med automatisk generering i den cyklus, du definerer.

Betalingssporing

Registrer delvise og fulde betalinger mod fakturaer, med indbygget understøttelse af udvidelsesbare betalingsgateways som Stripe og PayPal.

Multivaluta og skat

Fakturer internationale kunder i deres lokale valuta, og konfigurer flere skattesatser til at håndtere VAT, GST og regionale skattestrukturer.

Bygget på Symfony

Drevet af det modne Symfony PHP-framework, der giver et stabilt, udvideligt fundament med en langvarig vedligeholdelseshistorik.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre SolidInvoice

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

Actual Budget

Actual Budget

Privatlivsfokuseret personlig økonomi-app med konvolutbudgettering

Vælg
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Vælg
Bigcapital

Bigcapital

Selvhostet finansiel regnskabsplatform med intelligent rapportering og flervalutaunderstøttelse

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.