PeerTube er en gratis, open source, fødereret videohostingplatform bygget som et selvsuverænt alternativ til YouTube og Vimeo. Hver PeerTube-instans er uafhængig, men forbundet via ActivityPub-protokollen, så dine seere kan følge kanaler fra enhver anden PeerTube-server, mens hver video, kommentar og abonnement lever på den infrastruktur, du kontrollerer.

WebRTC peer-to-peer-streaming lader seere dele båndbredde med hinanden, så en enkelt populær video ikke overbelaster din server under trafikspidser. Den medfølgende PostgreSQL, Redis og transkodningspipeline kører udelukkende på din VPS, hvilket giver skabere og fællesskaber fuldt ejerskab over deres indhold, publikum og moderationspolitikker — ingen algoritmisk feed, ingen demonetisering, ingen annoncørmellemmænd.