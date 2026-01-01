Implementer PeerTube med enkeltklikinstallation.
Fødereret peer-to-peer videoplatform til udgivelse og deling af videoer uden at være afhængig af YouTube eller central infrastruktur.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PeerTube
PeerTube er en gratis, open source, fødereret videohostingplatform bygget som et selvsuverænt alternativ til YouTube og Vimeo. Hver PeerTube-instans er uafhængig, men forbundet via ActivityPub-protokollen, så dine seere kan følge kanaler fra enhver anden PeerTube-server, mens hver video, kommentar og abonnement lever på den infrastruktur, du kontrollerer.
WebRTC peer-to-peer-streaming lader seere dele båndbredde med hinanden, så en enkelt populær video ikke overbelaster din server under trafikspidser. Den medfølgende PostgreSQL, Redis og transkodningspipeline kører udelukkende på din VPS, hvilket giver skabere og fællesskaber fuldt ejerskab over deres indhold, publikum og moderationspolitikker — ingen algoritmisk feed, ingen demonetisering, ingen annoncørmellemmænd.
Vigtige funktioner i PeerTube
Fødereret via ActivityPub
Seere fra enhver PeerTube-, Mastodon- eller anden ActivityPub-instans kan følge din kanal, kommentere og dele videoer på tværs af Fediverse.
Peer-to-peer-streaming
Browserbaseret WebRTC reducerer serverbåndbredde ved at lade seere dele videobidder, så en viral upload ikke overbelaster din VPS.
Indbygget transcoding
Automatisk transkodning genererer flere kvalitetsniveauer for hver upload – 240p til 4K – uden eksterne transkodningstjenester.
Live streaming og RTMP
Stream live fra OBS eller enhver RTMP-kompatibel encoder direkte til din PeerTube-kanal med optagelse og genafspilninger.
Kanal- og afspilningslisteadministration
Organiser videoer i kanaler, afspilningslister og serier med brugerdefinerede miniaturebilleder, beskrivelser og tilladelser til samarbejdspartnere.
Åben API og indlejringer
Indlejre videoer hvor som helst med en iframe på én linje og integrer med eksterne værktøjer via en fuldt dokumenteret REST API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PeerTube
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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