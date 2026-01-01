Easy!Appointments er en omfattende, open source-planlægningsplatform, der lader servicebaserede virksomheder tilbyde online tidsbestilling uden at betale gebyrer pr. booking eller acceptere platformslåsning. Kunder ser realtidstilgængelighed og booker selv tider, hvilket reducerer telefonafbrydelser og manuel kalenderstyring for personalet.

Systemet understøtter flere tjenesteudbydere med uafhængige kalendere, tilpassede bookingformularer og automatiske e-mailpåmindelser, der reducerer udeblevelsesrater. Google Kalender-synkronisering holder tidsplaner synkroniseret med værktøjer, personalet allerede bruger. Brancher fra sundhed og skønhed til rådgivning og uddannelse stoler på Easy!Appointments for dets rene grænseflade og fleksible konfiguration. Denne implementering parrer applikationen med en MySQL-database for pålidelig vedvarende planlægningsdata.