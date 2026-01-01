Installer Easy!Appointments med et-klik-installation
Gratis open source aftalebookingsystem med kundeselvbooking, kalendere for flere udbydere og automatiserede e-mailnotifikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Easy!Appointments
Easy!Appointments er en omfattende, open source-planlægningsplatform, der lader servicebaserede virksomheder tilbyde online tidsbestilling uden at betale gebyrer pr. booking eller acceptere platformslåsning. Kunder ser realtidstilgængelighed og booker selv tider, hvilket reducerer telefonafbrydelser og manuel kalenderstyring for personalet.
Systemet understøtter flere tjenesteudbydere med uafhængige kalendere, tilpassede bookingformularer og automatiske e-mailpåmindelser, der reducerer udeblevelsesrater. Google Kalender-synkronisering holder tidsplaner synkroniseret med værktøjer, personalet allerede bruger. Brancher fra sundhed og skønhed til rådgivning og uddannelse stoler på Easy!Appointments for dets rene grænseflade og fleksible konfiguration. Denne implementering parrer applikationen med en MySQL-database for pålidelig vedvarende planlægningsdata.
Vigtige funktioner i Easy!Appointments
Kundeselvbooking
Kunder ser realtidstilgængelighed og booker aftaler online uden at skulle kommunikere frem og tilbage med personalet.
Multileverandørkalendere
Administrerer individuelle kalendere og tilgængelighedsvinduer for hver tjenesteudbyder, hvilket forhindrer dobbeltbookinger på tværs af teams.
Automatiserede meddelelser
Sender automatisk bekræftelses- og påmindelsesmails, hvilket reducerer udeblevelsesraterne uden manuel opfølgning.
Google Kalendersynkronisering
Synkroniserer bookinger med Google Kalender, så udbydere kan se aftalerne side om side med resten af deres tidsplan.
Tilpasselige bookingformularer
Tilpas de felter, kunder udfylder ved booking, for at indsamle de oplysninger, hver servicetype kræver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Easy!Appointments
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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