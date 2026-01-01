Installer Grafana med enkeltklikinstallation
Førende open source-observerbarhedsplatform til visualisering af metrics, logs og traces fra enhver datakilde.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Grafana
Grafana er verdens mest populære open source-overvågningsplatform, som over 20 millioner brugere stoler på til at omdanne tidsserie-data til handlingsorienterede dashboards. Den forbinder til mere end 100 datakilder — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, cloud-udbydere og mere — hvilket lader teams visualisere og advare om data fra alle hjørner af deres infrastruktur i en enkelt samlet grænseflade.
Selv-hosting af Grafana på din VPS eliminerer cloud-udgangsgebyrer og priser pr. bruger, samtidig med at dashboard-konfigurationer, forespørgselshistorik og måledata forbliver fuldstændigt inden for din egen infrastruktur — afgørende for miljøer, der er følsomme over for compliance, og teams, der overvåger interne systemer, som ikke er tilgængelige fra det offentlige internet.
Vigtige funktioner i Grafana
100+ datakilder
Tilslut Grafana til Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, cloud-udbydere og snesevis flere uden at skrive brugerdefinerede adaptere.
Rigt Visualiseringsbibliotek
Vælg mellem grafer, varmekort, histogrammer, geokort, statistikpaneler og hundredvis af fællesskabs-plugins for at præsentere alle målinger i det mest intuitive format.
Kraftfuld alarmering
Definer tærskelbaserede eller anomalidetekteringsalarmer, og send notifikationer til Slack, PagerDuty, e-mail, webhooks og mere fra en enkelt alarmmotor.
Dashboardskabelonering
Brug variabler og skabelonforespørgsler til at bygge et enkelt genanvendeligt dashboard, der dynamisk filtrerer efter vært, tjeneste, region eller enhver anden dimension.
Samlet Observerbarhed
Korreler målinger, logs og distribuerede spor side om side på én platform, hvilket reducerer gennemsnitstiden for diagnosticering og løsning af hændelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grafana
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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