Grafana er verdens mest populære open source-overvågningsplatform, som over 20 millioner brugere stoler på til at omdanne tidsserie-data til handlingsorienterede dashboards. Den forbinder til mere end 100 datakilder — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, cloud-udbydere og mere — hvilket lader teams visualisere og advare om data fra alle hjørner af deres infrastruktur i en enkelt samlet grænseflade.

Selv-hosting af Grafana på din VPS eliminerer cloud-udgangsgebyrer og priser pr. bruger, samtidig med at dashboard-konfigurationer, forespørgselshistorik og måledata forbliver fuldstændigt inden for din egen infrastruktur — afgørende for miljøer, der er følsomme over for compliance, og teams, der overvåger interne systemer, som ikke er tilgængelige fra det offentlige internet.