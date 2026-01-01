Udrul Grimoire med et-klik-installation.
Selvhostet bogmærkestyring med tagging, fuldtekstsøgning og AI-assisteret metadataudtræk.
Vælg en VPS-pakke til Grimoire
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Grimoire
Grimoire er en open source-bogmærkemanager, designet til at være et permanent, søgbart hjem for alt, hvad du gemmer fra nettet. Den gemmer bogmærker med automatisk metadataudtræk — sidetitel, beskrivelse, favicon og skærmbillede — så din samling forbliver nyttig, længe efter du har glemt, hvorfor du gemte noget.
I modsætning til browserbogmærkefolder, der synkroniseres til leverandørskyer, holder selv-hosting af Grimoire på din VPS din læsehistorik, forskningslinks og gemte ressourcer helt private. En enkelt container med indbygget SQLite-lagring betyder, at der ikke er noget at vedligeholde — bare gem, tag, og søg.
Vigtige funktioner i Grimoire
Automatisk metadataudtrækning
Grimoire henter automatisk titel, beskrivelse, favicon og skærmbillede for hvert bogmærke, og holder dit bibliotek organiseret uden manuel indsats.
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af bogmærketitler, beskrivelser, tags og noter for øjeblikkeligt at finde alt i din samling.
Tags og kategorier
Organiser bogmærker med fleksible tags og kategorier, og filtrer derefter dit bibliotek for at fremhæve præcis det, du har brug for.
AI-assisteret tagging
Valgfrit tilslut en AI-udbyder for automatisk at foreslå tags og resuméer baseret på sideindhold.
Browserudvidelse
Gem bogmærker direkte fra Chrome eller Firefox med en udvidelse med ét klik uden at forlade den side, du læser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grimoire
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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