Grimoire er en open source-bogmærkemanager, designet til at være et permanent, søgbart hjem for alt, hvad du gemmer fra nettet. Den gemmer bogmærker med automatisk metadataudtræk — sidetitel, beskrivelse, favicon og skærmbillede — så din samling forbliver nyttig, længe efter du har glemt, hvorfor du gemte noget.

I modsætning til browserbogmærkefolder, der synkroniseres til leverandørskyer, holder selv-hosting af Grimoire på din VPS din læsehistorik, forskningslinks og gemte ressourcer helt private. En enkelt container med indbygget SQLite-lagring betyder, at der ikke er noget at vedligeholde — bare gem, tag, og søg.