Prometheus indsamler tidsseriemålinger fra din infrastruktur og applikationer via en pull-baseret HTTP-model, lagrer dem i en effektiv lokal TSDB og eksponerer PromQL — et kraftfuldt forespørgselssprog til at opdele, aggregere og advare om enhver metrik. Uddannet fra CNCF sammen med Kubernetes er det overvågningsfundamentet, der er valgt af DevOps-teams hos virksomheder som GitLab, DigitalOcean og Uber.

At køre Prometheus på din egen VPS giver dig ubegrænset indtagelse af metrics til en fast pris, fuld kontrol over scrape-intervaller og opbevaringsperioder samt native integration med Grafana, Alertmanager og hundredvis af community-eksportører — uden cloud-omkostninger pr. metrik eller begrænsninger for data-sampling.