Udrul Prometheus med enkeltklikinstallation
Det CNCF-graduerede open source-overvågningsværktøj, der blev industristandarden for cloud-native metrikindsamling og alarmering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Prometheus
Prometheus indsamler tidsseriemålinger fra din infrastruktur og applikationer via en pull-baseret HTTP-model, lagrer dem i en effektiv lokal TSDB og eksponerer PromQL — et kraftfuldt forespørgselssprog til at opdele, aggregere og advare om enhver metrik. Uddannet fra CNCF sammen med Kubernetes er det overvågningsfundamentet, der er valgt af DevOps-teams hos virksomheder som GitLab, DigitalOcean og Uber.
At køre Prometheus på din egen VPS giver dig ubegrænset indtagelse af metrics til en fast pris, fuld kontrol over scrape-intervaller og opbevaringsperioder samt native integration med Grafana, Alertmanager og hundredvis af community-eksportører — uden cloud-omkostninger pr. metrik eller begrænsninger for data-sampling.
Vigtige funktioner i Prometheus
PromQL Forespørgselssprog
Et fleksibelt funktionelt forespørgselssprog lader dig aggregere, transformere og alarmerer om enhver kombination af målinger på tværs af hele din infrastruktur i realtid.
Pull-baseret indsamling
Prometheus indsamler målinger fra HTTP-slutpunkter på en konfigurerbar tidsplan, hvilket gør det nemt at tilføje nye mål uden at ændre den overvågede applikation.
Serviceopdagelse
Indbyggede integrationer med Kubernetes, Consul, EC2 og mere opdager og overvåger automatisk nye tjenester, når de startes op uden manuel konfiguration.
Alarmeringsregler
Definer tærskel- og trendbaserede alarmregler, der dirigerer notifikationer via Alertmanager til Slack, PagerDuty, e-mail eller ethvert webhook-slutpunkt.
Grafanaintegration
Prometheus er standarddatakilden for Grafana, hvilket muliggør omfattende dashboards, heatmaps og visualisering af alle dine metrics med minimal opsætning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Prometheus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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