HomeHub er et open source, selvhostet familieværktøj, der omdanner enhver server til et privat dashboard for alle i din husstand. Designet til delt brug på et hjemmenetværk, leveres det som en Progressive Web App uden login, så ethvert familiemedlem kan åbne det i en browser, gemme det på deres startskærm og straks begynde at samarbejde om noter, indkøbslister, huslige pligter og en delt kalender.

At selv-hoste HomeHub holder husstandsdata – udgifter, indkøbsvaner, familierutiner og uploadede filer – udelukkende på din egen VPS, uden tredjeparts cloud-synkronisering, sporing eller gebyrer pr. bruger. Funktioner kan slås til og fra individuelt via en enkelt YAML-konfiguration, så du kun aktiverer de værktøjer, din familie faktisk bruger.