Installer HomeHub med ét klik
Loginfrit familiedashboard til delte noter, indkøbslister, huslige pligter, kalendere og udgifter i én privat PWA.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med HomeHub
HomeHub er et open source, selvhostet familieværktøj, der omdanner enhver server til et privat dashboard for alle i din husstand. Designet til delt brug på et hjemmenetværk, leveres det som en Progressive Web App uden login, så ethvert familiemedlem kan åbne det i en browser, gemme det på deres startskærm og straks begynde at samarbejde om noter, indkøbslister, huslige pligter og en delt kalender.
At selv-hoste HomeHub holder husstandsdata – udgifter, indkøbsvaner, familierutiner og uploadede filer – udelukkende på din egen VPS, uden tredjeparts cloud-synkronisering, sporing eller gebyrer pr. bruger. Funktioner kan slås til og fra individuelt via en enkelt YAML-konfiguration, så du kun aktiverer de værktøjer, din familie faktisk bruger.
Vigtige funktioner i HomeHub
Delt indkøbsliste
Fælles indkøbsliste med smarte forslag baseret på tidligere indtastninger, så hele familien kan tilføje varer, efterhånden som de løber tør.
Familieudgiftssporing
Hold styr på husstandsforbruget med understøttelse af faste udgifter som abonnementer, forsyninger, mælk eller aviser, alt sammen i én regnskabsbog.
Kalender og påmindelser
Fælles kalender med farvekodede kategorier for regninger, skole, sundhed og familiebegivenheder holder hvert husstandsmedlem opdateret.
Gøremål og noter
Letvægts opgavesporer og delt opslagstavle lader familiemedlemmer tildele opgaver og skrive hurtige beskeder ned uden ekstra apps.
Indbyggede værktøjer
Inkluderer opskriftsbog, udløbssporing, PDF-kompressor, URL-forkorter, QR-generator og en mediedownloader i en enkelt PWA.
Privat som standard
Intet kontosystem, ingen telemetri og ingen afhængighed af skyen – alle data forbliver inde i din VPS og dit hjemmenetværk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HomeHub
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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