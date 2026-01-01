Udrul ServerStatus med et-klik-installation
Letvægts flerserverovervågningsdashboard, der samler realtidsmålinger fra alle dine servere i et samlet overblik.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ServerStatus
ServerStatus er et open source multi-serverovervågningssystem, der indsamler CPU-, hukommelses-, disk- og netværksmålinger fra et vilkårligt antal fjernmaskiner og præsenterer dem i et enkelt realtids-webdashboard. Hver overvågede server kører en letvægtsklientagent, der rapporterer tilbage til den centrale ServerStatus-server, hvilket gør det nemt at få et samlet overblik over hele din infrastruktur uden at skulle implementere en tung observerbarhedsstak.
Selv-hosting af ServerStatus på din egen VPS holder alle infrastrukturmålinger private og under din kontrol. Webdashboardet opdateres live og kræver ingen database, ingen kompleks konfigurationspipeline og ingen eksterne afhængigheder — kun en enkelt container og en konfigurationsfil, der viser dine servere.
Vigtige funktioner i ServerStatus
Multiserveraggregering
Indsaml og vis målinger fra et ubegrænset antal fjernservere i ét centraliseret dashboard uden separate installationer pr. server.
Dashboard i realtid
Liveopdaterende webbrugerflade viser CPU-belastning, hukommelsesforbrug, diskplads og netværksgennemstrømning for hver overvåget vært på et øjeblik.
Letvægtsklientagenter
Fjernservere kører en minimal Python- eller shell-klient, der rapporterer målinger over en simpel TCP-forbindelse, med næsten intet ressourceforbrug.
Overvågningsalarmering
Definer udtryksbaserede advarselsregler for CPU, hukommelse og netværksforhold, og send notifikationer via konfigurerbare webhook-callbacks.
Overvågning af hjemmeside og SSL
Overvåg HTTP/HTTPS-slutpunkter og SSL-certifikatudløb samtidig med servermålinger på det samme dashboard.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ServerStatus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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