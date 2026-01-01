ServerStatus er et open source multi-serverovervågningssystem, der indsamler CPU-, hukommelses-, disk- og netværksmålinger fra et vilkårligt antal fjernmaskiner og præsenterer dem i et enkelt realtids-webdashboard. Hver overvågede server kører en letvægtsklientagent, der rapporterer tilbage til den centrale ServerStatus-server, hvilket gør det nemt at få et samlet overblik over hele din infrastruktur uden at skulle implementere en tung observerbarhedsstak.

Selv-hosting af ServerStatus på din egen VPS holder alle infrastrukturmålinger private og under din kontrol. Webdashboardet opdateres live og kræver ingen database, ingen kompleks konfigurationspipeline og ingen eksterne afhængigheder — kun en enkelt container og en konfigurationsfil, der viser dine servere.