OctoBot er en gratis, open source kryptovalutahandelsbot, der forbinder til Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit og mere end 15 andre børser via en enkelt webgrænseflade. Den understøtter gridhandel, dollar-cost averaging, market making, AI-drevne strategier, TradingView webhook-automatisering og en fuldt scriptbar backtesting-motor til at forfine opsætninger mod historiske markedsdata.

Selv-hosting af OctoBot på din egen VPS holder hver API-nøgle, profil og handelshistorik under din direkte kontrol, uden et depotlag mellem dig og børsen. Browser-brugerfladen kører 24/7 på din VPS, så strategier fortsætter med at udføre, selv når din lokale maskine er offline, og tentacles plugin-systemet lader dig udvide botten med brugerdefinerede signaler eller grænseflader uden at røre ved upstream-imaget.