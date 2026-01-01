Installer OctoBot med enkeltklikinstallation.
Open-source krypto handelsbot til automatisering af AI-, grid-, DCA- og TradingView-strategier på 15+ børser.
Vælg en VPS-pakke til OctoBot
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OctoBot
OctoBot er en gratis, open source kryptovalutahandelsbot, der forbinder til Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit og mere end 15 andre børser via en enkelt webgrænseflade. Den understøtter gridhandel, dollar-cost averaging, market making, AI-drevne strategier, TradingView webhook-automatisering og en fuldt scriptbar backtesting-motor til at forfine opsætninger mod historiske markedsdata.
Selv-hosting af OctoBot på din egen VPS holder hver API-nøgle, profil og handelshistorik under din direkte kontrol, uden et depotlag mellem dig og børsen. Browser-brugerfladen kører 24/7 på din VPS, så strategier fortsætter med at udføre, selv når din lokale maskine er offline, og tentacles plugin-systemet lader dig udvide botten med brugerdefinerede signaler eller grænseflader uden at røre ved upstream-imaget.
Vigtige funktioner i OctoBot
15+ udvekslingssupport
Forbind til Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit og mange flere spot- og futuresbørser fra én implementering.
Flere strategityper
Kør gridhandel, DCA, market making, arbitrage, AI-drevne signaler og TradingView webhook-strategier side om side i uafhængige profiler.
TradingView automatisering
Modtag TradingView-advarsler direkte i OctoBot for at udløse handler fra dine foretrukne Pine Script-indikatorer uden mellemliggende tjenester.
Backtestingmotor
Genspil strategier mod historiske markedsdata med detaljerede præstationsrapporter, før du risikerer kapital på en livebørs.
Tentacles pluginsystem
Udvid OctoBot med fællesskabstentakler til nye strategier, børser og grænseflader, eller skriv dine egne uden at forke projektet.
Telegram og webadvarsler
Overvåg portefølje- og handelsaktivitet fra det indbyggede webdashboard, eller send live-notifikationer til Telegram for kontrol på farten.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OctoBot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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