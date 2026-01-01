Photoview er et hurtigt, selvhostet fotogalleri bygget til fotografer og familier, der ønsker deres minder på infrastruktur, de selv kontrollerer. Det læser direkte fra din eksisterende mappestruktur – ingen importproces, ingen filomorganisering – og genererer automatisk miniaturebilleder og forhåndsvisninger på din egen server.

I modsætning til cloud-fototjenester holder Photoview dine originaler uberørte og private. RAW-filer, EXIF-metadata, GPS-koordinater og ansigtsgenkendelse fungerer alt sammen uden at sende et eneste foto til en tredjepartstjeneste. Hver bruger får sin egen bibliotekssti, hvilket gør det velegnet til husstande eller små teams, der deler én server.