Installer Photoview med enkeltklikinstallation
Selvhostet fotogalleri, der afspejler din filsystemstruktur og aldrig ændrer dine originale filer.
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Hvad du kan bygge med Photoview
Photoview er et hurtigt, selvhostet fotogalleri bygget til fotografer og familier, der ønsker deres minder på infrastruktur, de selv kontrollerer. Det læser direkte fra din eksisterende mappestruktur – ingen importproces, ingen filomorganisering – og genererer automatisk miniaturebilleder og forhåndsvisninger på din egen server.
I modsætning til cloud-fototjenester holder Photoview dine originaler uberørte og private. RAW-filer, EXIF-metadata, GPS-koordinater og ansigtsgenkendelse fungerer alt sammen uden at sende et eneste foto til en tredjepartstjeneste. Hver bruger får sin egen bibliotekssti, hvilket gør det velegnet til husstande eller små teams, der deler én server.
Vigtige funktioner i Photoview
Filsystemspejlede albummer
Din eksisterende mappestruktur bliver automatisk din albumstruktur — ingen import, ingen omorganisering, ingen binding.
RAW-filunderstøttelse
Gennemser og forhåndsviser RAW-kameraformater direkte via Darktable, så fotografer kan se hele deres bibliotek uden konvertering.
Ansigtsgenkendelse
Registrerer og grupperer automatisk billeder af den samme person, hvilket gør det nemt at finde alle billeder af en specifik person blandt tusindvis af billeder.
EXIF- og GPS-metadata
Viser kameraindstillinger, objektivdata og lokationsoplysninger for hvert foto, med en valgfri kortvisning drevet af Mapbox.
Sikker deling
Generer offentlige delingslinks til individuelle billeder eller hele album, med valgfri adgangskodebeskyttelse for kontrolleret ekstern adgang.
Flerbrugerbiblioteker
Hver brugerkonto tilknyttes sin egen mappesti på serveren, hvilket holder familiemedlemmer eller samarbejdspartnere adskilt i separate biblioteker fra en enkelt instans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Photoview
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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