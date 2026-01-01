Implementer OpenHands med et-klik-installation.
Open source autonom AI-softwareingeniør, der læser, skriver og kører kode for at udføre udviklingsopgaver fra start til slut.
Vælg en VPS-pakke til OpenHands
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenHands
OpenHands er en open source-platform til at køre AI-agenter, der autonomt udfører softwareudviklingsopgaver. Understøttet af et sandboxed udførelsesmiljø læser og skriver den filer, kører terminalkommandoer, udfører testsuiter, installerer pakker og browser på nettet – alt sammen uden menneskelig indgriben mellem trinene. Hver session kører i en isoleret container, så agenten sikkert kan udføre vilkårlige operationer uden at påvirke din VPS-vært.
Platformen understøtter enhver større LLM-udbyder via LiteLLM, hvilket giver dig mulighed for at konfigurere OpenAI, Anthropic, Google, Ollama eller ethvert OpenAI-kompatibelt endpoint som ræsonnerings-backend. Selvhosting holder din kodebase og opgavehistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. opgave ud over, hvad din LLM-udbyder opkræver.
Vigtige funktioner i OpenHands
Autonom kodeudførelse
Læser filer, skriver kode, kører kommandoer og tester output iterativt – alt sammen inden for en isoleret containersandbox pr. session.
Multiudbyder LLM-support
Medbring din egen API-nøgle til OpenAI, Anthropic, Google eller ethvert OpenAI-kompatibelt slutpunkt via indbygget LiteLLM-integration.
Webbrowsing og søgning
Gennemse dokumentation, søg på nettet, og hent livedata som en del af flertrins forsknings- og implementeringsopgaver.
GitHub-integration
Godkend med GitHub for at lade agenten læse repositories, oprette branches, committe ændringer og åbne pull requests autonomt.
Adgang til arbejdsområdefiler
Monter din projektmappe, så agenten læser og ændrer dine faktiske kildefiler under hver kodningssession.
Sessionvedvarenhed
Samtalehistorik og agenthukommelse vedvarer på tværs af sessioner, så langvarigt arbejde kan genoptages præcis, hvor det slap.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenHands
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.