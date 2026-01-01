OpenHands er en open source-platform til at køre AI-agenter, der autonomt udfører softwareudviklingsopgaver. Understøttet af et sandboxed udførelsesmiljø læser og skriver den filer, kører terminalkommandoer, udfører testsuiter, installerer pakker og browser på nettet – alt sammen uden menneskelig indgriben mellem trinene. Hver session kører i en isoleret container, så agenten sikkert kan udføre vilkårlige operationer uden at påvirke din VPS-vært.

Platformen understøtter enhver større LLM-udbyder via LiteLLM, hvilket giver dig mulighed for at konfigurere OpenAI, Anthropic, Google, Ollama eller ethvert OpenAI-kompatibelt endpoint som ræsonnerings-backend. Selvhosting holder din kodebase og opgavehistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. opgave ud over, hvad din LLM-udbyder opkræver.