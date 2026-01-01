Udrul InsForge med én-klik-installation.
Open source backendplatform til AI-kodningsagenter, der inkluderer auth, Postgres, lagring og edgefunktioner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med InsForge
InsForge er en open source, alt-i-én backend-platform designet til agentisk kodning. Den samler de byggesten, som moderne applikationer har brug for — autentificering, en PostgreSQL-database med REST- og realtids-API'er, S3-kompatibel fillagring, en LLM-modelgateway og Deno-baserede edge-funktioner — bag en enkelt admin-brugerflade og MCP-server, som AI-kodningsagenter kan styre programmatisk.
Selv-hosting af InsForge på din egen VPS holder brugerkonti, applikationsdata og uploadede filer under din fulde kontrol, uden per-projekt-prissætning, ingen brugsgrænser og ingen leverandørlåsning. Den inkluderede MCP-server lader kodningsagenter som Claude og Cursor klargøre tabeller, konfigurere godkendelse, implementere funktioner og administrere lagring direkte fra din editor.
Vigtige funktioner i InsForge
Indbygget AI-agent
Bundlet MCP-server eksponerer autentificering, database, lagring og funktioner som værktøjer, som AI-kodningsagenter kan kalde direkte, mens de bygger din app.
PostgreSQL med automatisk API
Indbygget PostgREST forvandler øjeblikkeligt dit skema til en versioneret REST API med sikkerhed på rækkeniveau, så du kan levere endpoints uden at skrive boilerplate-kode.
Indbygget autentifikation
E-mail- og adgangskodegodkendelse samt OAuth-udbydere (Google, GitHub, Discord og mere) er klar til at blive integreret i din klient med et enkelt SDK-kald.
Kantfunktioner på Deno
Skriv serverløse TypeScript-funktioner, der kører på en sandboxed Deno-runtime med direkte adgang til databasen og lagringslaget.
S3-kompatibel lagring
Upload, lever og administrer filrettigheder for filer via et S3-kompatibelt lagringslag, der fungerer lokalt på disk eller mod enhver S3-bucket.
Forenet modelgateway
OpenAI-kompatibel gateway lader din app kalde flere LLM-udbydere via én API-overflade, med brugssporing og nøglerotation håndteret centralt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre InsForge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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