InsForge er en open source, alt-i-én backend-platform designet til agentisk kodning. Den samler de byggesten, som moderne applikationer har brug for — autentificering, en PostgreSQL-database med REST- og realtids-API'er, S3-kompatibel fillagring, en LLM-modelgateway og Deno-baserede edge-funktioner — bag en enkelt admin-brugerflade og MCP-server, som AI-kodningsagenter kan styre programmatisk.

Selv-hosting af InsForge på din egen VPS holder brugerkonti, applikationsdata og uploadede filer under din fulde kontrol, uden per-projekt-prissætning, ingen brugsgrænser og ingen leverandørlåsning. Den inkluderede MCP-server lader kodningsagenter som Claude og Cursor klargøre tabeller, konfigurere godkendelse, implementere funktioner og administrere lagring direkte fra din editor.