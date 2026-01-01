Local Deep Research er en open source AI-forskningsassistent med over 7.200 GitHub-stjerner, der kører flertrins forskningsarbejdsgange på din egen infrastruktur. Den planlægger forespørgsler, indsamler kilder på tværs af nettet, følger op på mangler og producerer citerede rapporter – det samme mønster som kommercielle dybdeforskningsprodukter, men med fuld kontrol over hvilken model og hvilke søgemaskiner der udfører arbejdet.

Denne implementering forbinder Local Deep Research til din foretrukne cloud LLM-udbyder – OpenRouter, OpenAI, Anthropic eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt – og leveres med SearXNG som en privatlivsrespekterende søge-backend, så forskningsforespørgsler og aggregerede kilder forbliver på din VPS, mens modelinferens kører mod den frontier-udbyder, du vælger.