Udrul Lokal Dybdegående Research med et-klik-installation
Selvhostet AI-forskningsassistent, der kører iterative dybdegående forskningsarbejdsgange ved hjælp af cloud LLM-udbydere.
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Hvad du kan bygge med Local Deep Research
Local Deep Research er en open source AI-forskningsassistent med over 7.200 GitHub-stjerner, der kører flertrins forskningsarbejdsgange på din egen infrastruktur. Den planlægger forespørgsler, indsamler kilder på tværs af nettet, følger op på mangler og producerer citerede rapporter – det samme mønster som kommercielle dybdeforskningsprodukter, men med fuld kontrol over hvilken model og hvilke søgemaskiner der udfører arbejdet.
Denne implementering forbinder Local Deep Research til din foretrukne cloud LLM-udbyder – OpenRouter, OpenAI, Anthropic eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt – og leveres med SearXNG som en privatlivsrespekterende søge-backend, så forskningsforespørgsler og aggregerede kilder forbliver på din VPS, mens modelinferens kører mod den frontier-udbyder, du vælger.
Vigtige funktioner i Local Deep Research
Iterativ dybdegående forskning
Planlægger forespørgsler, følger op på mangler og samler kilder i strukturerede rapporter med kildehenvisninger i stedet for enkeltstående svar.
Cloud LLM-udbydere
Fungerer med OpenRouter, OpenAI, Anthropic og ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt – skift udbydere og modeller fra web-brugerfladen uden at genstarte containeren.
Privat søgebackend
Leveres med SearXNG, så forskningsforespørgsler aggregeres fra snesevis af søgemaskiner uden at udsætte dem for kommercielle trackere.
Dine data forbliver, hvor de er
Forskningshistorik, genererede rapporter og konfiguration lever på din VPS – kun modelinferensopkald forlader serveren, krypteret under overførsel til din valgte udbyder.
Citerede, eksporterbare rapporter
Hvert krav er knyttet tilbage til sin kilde, så rapporter kan gennemgås, verificeres og eksporteres til videre brug.
Webbaseret konfiguration
Modeludbydere, API-nøgler og søgeindstillinger administreres via den indbyggede indstillingsside – ingen redigering af konfigurationsfiler på serveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Local Deep Research
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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