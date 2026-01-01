Plone er et modent, enterprise-grade open source-CMS bygget på et solidt Python-fundament. Det driver tusindvis af websteder på tværs af offentlige myndigheder, universiteter, NGO'er og globale virksomheder, med en historik på over 20 år uden en eneste rapporteret sårbarhed over for fjernkodeudførelse. Plone 6 leveres med Classic UI – et fuldt udstyret redaktionelt miljø med granulær rollebaseret adgangskontrol, flersproget indhold, versionsstyring og et rigt udvidelsesøkosystem på over 300 pakker.

Selv-hosting af Plone på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dit indhold og dine brugerdata, ingen licensering pr. bruger og fleksibiliteten til at udvide platformen gennem Python-udvidelser og en REST API, der driver headless og hybrid publiceringsarbejdsgange.