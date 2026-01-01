Installer Plone med et-klik installation.
Sikkert open source-indholdsstyringssystem, som regeringer, universiteter og virksomheder har haft tillid til i over to årtier.
Vælg en VPS-pakke til Plone
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Plone
Plone er et modent, enterprise-grade open source-CMS bygget på et solidt Python-fundament. Det driver tusindvis af websteder på tværs af offentlige myndigheder, universiteter, NGO'er og globale virksomheder, med en historik på over 20 år uden en eneste rapporteret sårbarhed over for fjernkodeudførelse. Plone 6 leveres med Classic UI – et fuldt udstyret redaktionelt miljø med granulær rollebaseret adgangskontrol, flersproget indhold, versionsstyring og et rigt udvidelsesøkosystem på over 300 pakker.
Selv-hosting af Plone på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dit indhold og dine brugerdata, ingen licensering pr. bruger og fleksibiliteten til at udvide platformen gennem Python-udvidelser og en REST API, der driver headless og hybrid publiceringsarbejdsgange.
Vigtige funktioner i Plone
Sikkerhed i virksomhedsklasse
Plone har en 20-årig sikkerhedsrekord og et dedikeret sikkerhedsteam – hvilket gør det til det foretrukne CMS for offentlige og sundhedsorganisationer, der ikke har råd til brud på sikkerheden.
Finkornet adgangskontrol
Definer roller og tilladelser på ethvert niveau af indholdstræet, så redaktører, korrekturlæsere og læsere kun ser og redigerer det, de har adgang til.
Fuld indholdsversionering
Hver indholdsændring spores og kan fortrydes – sammenlign versioner, gendan tidligere tilstande, og oprethold et komplet revisionsspor uden ekstra plugins.
Flersproget Hjælp
Administrer indhold på flere sprog med indbyggede oversættelsesarbejdsgange, sprogbevidst navigation og udgivelseskontroller pr. sprog.
REST API
plone.restapi-laget eksponerer alt indhold og konfiguration som JSON-endepunkter, hvilket muliggør headless publicering, mobilapps og tredjepartsintegrationer.
Udvideligt tilføjelsesøkosystem
Over 300 community-tilføjelser dækker e-handel, LDAP-autentificering, avanceret søgning og tilpassede arbejdsgange – alle kan installeres uden at forke kernen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Plone
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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