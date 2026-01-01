Udrul Autobase med én-kliksinstallation
Open source selvhostet Database-as-a-Service-platform til automatisering af PostgreSQL-klyngeprovisionering og -administration.
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Hvad du kan bygge med Autobase
Autobase er et open source-alternativ til skyadministrerede databasetjenester som Amazon RDS og Google Cloud SQL, der tilbyder automatiseret PostgreSQL-klyngeprovisionering, højtilgængelighedskonfiguration og centraliseret administration via en intuitiv webkonsol. Med over 4.000 GitHub-stjerner giver det dig mulighed for at provisionere produktionsklare PostgreSQL-klynger med automatisk failover, planlagte sikkerhedskopier og gendannelse til et bestemt tidspunkt uden at skulle mestre kompleks HA-konfiguration manuelt.
Selvhosting af Autobase eliminerer de tilbagevendende timebaserede omkostninger ved sky-databasetjenester, samtidig med at din databaseinfrastruktur og alle lagrede data forbliver under din fulde kontrol. Det integrerede DBDesk Studio giver direkte SQL-adgang og skemaudforskning, og REST API'et muliggør fuld programmatisk administration – hvilket giver dig bekvemmeligheden ved en administreret database på din egen infrastruktur.
Vigtige funktioner i Autobase
Klyngeklargøring med ét klik
Opret fuldt konfigurerede, højtilgængelige PostgreSQL-klynger via webkonsollen uden manuelt at skrive HA-konfigurationsfiler eller Ansible-playbooks.
Automatisk failover
Indbygget failover registrerer primære fejl og forfremmer automatisk en replika, hvilket minimerer nedetid for produktionsbelastninger uden manuel indgriben.
Integreret SQL-studie
DBDesk Studio er bundtet sammen med konsollen og giver skemagennemsyn, forespørgselsudførelse og dataudforskning uden at installere en separat databaseklient.
Backup og gendannelse
Planlæg automatiske sikkerhedskopier, og gendan klynger til et hvilket som helst tidspunkt, og beskyt mod datatab som følge af utilsigtede sletninger eller applikationsfejl.
REST API-automatisering
Alle administrationshandlinger er tilgængelige via en REST API, hvilket muliggør integration med CI/CD-pipelines, infrastructure-as-code-værktøjer og brugerdefinerede automatiseringsscripts.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Autobase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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