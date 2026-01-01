Autobase er et open source-alternativ til skyadministrerede databasetjenester som Amazon RDS og Google Cloud SQL, der tilbyder automatiseret PostgreSQL-klyngeprovisionering, højtilgængelighedskonfiguration og centraliseret administration via en intuitiv webkonsol. Med over 4.000 GitHub-stjerner giver det dig mulighed for at provisionere produktionsklare PostgreSQL-klynger med automatisk failover, planlagte sikkerhedskopier og gendannelse til et bestemt tidspunkt uden at skulle mestre kompleks HA-konfiguration manuelt.

Selvhosting af Autobase eliminerer de tilbagevendende timebaserede omkostninger ved sky-databasetjenester, samtidig med at din databaseinfrastruktur og alle lagrede data forbliver under din fulde kontrol. Det integrerede DBDesk Studio giver direkte SQL-adgang og skemaudforskning, og REST API'et muliggør fuld programmatisk administration – hvilket giver dig bekvemmeligheden ved en administreret database på din egen infrastruktur.