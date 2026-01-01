Installer MantisBT med én-klik-installation
Open source-fejlsporing til softwareteams til at logge fejl, administrere funktionsanmodninger og koordinere projektarbejdsgange.
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Hvad du kan bygge med MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) er en mangeårig open source-fejlsporing skrevet i PHP, der bruges af softwareteams til at logge fejl, administrere funktionsanmodninger og koordinere arbejde på tværs af flere projekter. Bygget op omkring tilpasselige arbejdsgange, detaljerede projektbaserede tilladelser og e-mail-notifikationer, fokuserer den på disciplinen inden for problemhåndtering uden oppustetheden fra komplette projektstyringssuiter.
Selv-hosting af MantisBT holder rapporterede defekter, vedhæftede filer og intern diskussion på infrastruktur, du kontrollerer — afgørende for organisationer, hvis fejlrapporter indeholder reproduktionsskridt, kundedata eller proprietær kode. Denne implementering leveres med MariaDB for en holdbar problemhistorik og fjerner omkostningerne ved licensering pr. bruger, som opkræves af mange kommercielle fejlsporingssystemer.
Vigtige funktioner i MantisBT
Tilpasselige arbejdsgange
Definer statusovergange, løsningstilstande og adgangsregler pr. projekt, så trackeren afspejler, hvordan hvert team faktisk flytter arbejde fra rapportering til løsning.
Granulære tilladelser
Rollebaseret adgangskontrol på projekt-, kategori- og feltniveau holder følsomme emner synlige kun for de personer, der har brug for at se dem.
E-mailnotifikationer
Konfigurerbare e-mailregler underretter rapporterende, behandlere og observatører, når sager skifter status, og sikrer, at ingen fejl eller funktionsanmodninger overses.
Brugerdefinerede felter og filtre
Tilføj vilkårlige brugerdefinerede felter til sager, og gem komplekse filtre som navngivne visninger for at sortere tusindvis af rapporter uden at miste kontekst.
Pluginarkitektur
Et omfattende plugin-økosystem udvider MantisBT med kildekontrolintegration, yderligere godkendelsesmetoder og rapporteringsudvidelser.
REST og SOAP APIs
Både REST- og SOAP-grænseflader lader dig script-styre sagsoprettelse, automatisere triage og integrere trackeren med CI-pipelines eller eksterne værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MantisBT
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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