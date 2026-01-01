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Installer MantisBT med én-klik-installation

Open source-fejlsporing til softwareteams til at logge fejl, administrere funktionsanmodninger og koordinere projektarbejdsgange.

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Installer MantisBT med én-klik-installation

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69% rabat
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1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
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268,99kr.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med MantisBT

MantisBT (Mantis Bug Tracker) er en mangeårig open source-fejlsporing skrevet i PHP, der bruges af softwareteams til at logge fejl, administrere funktionsanmodninger og koordinere arbejde på tværs af flere projekter. Bygget op omkring tilpasselige arbejdsgange, detaljerede projektbaserede tilladelser og e-mail-notifikationer, fokuserer den på disciplinen inden for problemhåndtering uden oppustetheden fra komplette projektstyringssuiter.

Selv-hosting af MantisBT holder rapporterede defekter, vedhæftede filer og intern diskussion på infrastruktur, du kontrollerer — afgørende for organisationer, hvis fejlrapporter indeholder reproduktionsskridt, kundedata eller proprietær kode. Denne implementering leveres med MariaDB for en holdbar problemhistorik og fjerner omkostningerne ved licensering pr. bruger, som opkræves af mange kommercielle fejlsporingssystemer.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i MantisBT

Tilpasselige arbejdsgange

Definer statusovergange, løsningstilstande og adgangsregler pr. projekt, så trackeren afspejler, hvordan hvert team faktisk flytter arbejde fra rapportering til løsning.

Granulære tilladelser

Rollebaseret adgangskontrol på projekt-, kategori- og feltniveau holder følsomme emner synlige kun for de personer, der har brug for at se dem.

E-mailnotifikationer

Konfigurerbare e-mailregler underretter rapporterende, behandlere og observatører, når sager skifter status, og sikrer, at ingen fejl eller funktionsanmodninger overses.

Brugerdefinerede felter og filtre

Tilføj vilkårlige brugerdefinerede felter til sager, og gem komplekse filtre som navngivne visninger for at sortere tusindvis af rapporter uden at miste kontekst.

Pluginarkitektur

Et omfattende plugin-økosystem udvider MantisBT med kildekontrolintegration, yderligere godkendelsesmetoder og rapporteringsudvidelser.

REST og SOAP APIs

Både REST- og SOAP-grænseflader lader dig script-styre sagsoprettelse, automatisere triage og integrere trackeren med CI-pipelines eller eksterne værktøjer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre MantisBT

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Sikkerhed du kan stole på

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Sikkerhed du kan stole på

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

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