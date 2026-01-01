MantisBT (Mantis Bug Tracker) er en mangeårig open source-fejlsporing skrevet i PHP, der bruges af softwareteams til at logge fejl, administrere funktionsanmodninger og koordinere arbejde på tværs af flere projekter. Bygget op omkring tilpasselige arbejdsgange, detaljerede projektbaserede tilladelser og e-mail-notifikationer, fokuserer den på disciplinen inden for problemhåndtering uden oppustetheden fra komplette projektstyringssuiter.

Selv-hosting af MantisBT holder rapporterede defekter, vedhæftede filer og intern diskussion på infrastruktur, du kontrollerer — afgørende for organisationer, hvis fejlrapporter indeholder reproduktionsskridt, kundedata eller proprietær kode. Denne implementering leveres med MariaDB for en holdbar problemhistorik og fjerner omkostningerne ved licensering pr. bruger, som opkræves af mange kommercielle fejlsporingssystemer.