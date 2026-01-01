Remmina er en funktionsrig fjernskrivebordsklient, der understøtter RDP-, VNC-, SSH- og SPICE-protokoller inden for en enkelt applikation, leveret via en browserbaseret grænseflade. Ved at containerisere Remmina på en VPS får du adgang til Windows-servere, Linux-desktops og virtuelle maskiner fra enhver enhed — administrerede bærbare computere, tablets eller offentlige computere — uden at installere native klienter eller konfigurere software pr. enhed.

Centralisering af Remmina på en VPS skaber en sikker jump host, hvor forbindelsesprofiler og legitimationsoplysninger gemmes på kontrolleret infrastruktur i stedet for at være spredt ud over slutpunktsenheder. Teams drager fordel af delt, konsekvent konfigureret adgang til alle fjernsystemer, og nye medlemmer kan oprette forbindelse til hver påkrævet server med det samme uden individuel opsætning.