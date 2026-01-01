Installer Remmina med ét-kliks-installation
Multi-protokol fjernskrivebordsklient, der understøtter RDP, VNC, SSH og SPICE, tilgængelig fra enhver webbrowser.
Vælg en VPS-pakke til Remmina
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Remmina
Remmina er en funktionsrig fjernskrivebordsklient, der understøtter RDP-, VNC-, SSH- og SPICE-protokoller inden for en enkelt applikation, leveret via en browserbaseret grænseflade. Ved at containerisere Remmina på en VPS får du adgang til Windows-servere, Linux-desktops og virtuelle maskiner fra enhver enhed — administrerede bærbare computere, tablets eller offentlige computere — uden at installere native klienter eller konfigurere software pr. enhed.
Centralisering af Remmina på en VPS skaber en sikker jump host, hvor forbindelsesprofiler og legitimationsoplysninger gemmes på kontrolleret infrastruktur i stedet for at være spredt ud over slutpunktsenheder. Teams drager fordel af delt, konsekvent konfigureret adgang til alle fjernsystemer, og nye medlemmer kan oprette forbindelse til hver påkrævet server med det samme uden individuel opsætning.
Vigtige funktioner i Remmina
Multiprotokoladgang
Opret forbindelse via RDP, VNC, SSH eller SPICE fra den samme grænseflade, der dækker Windows-servere, Linux-desktops og KVM virtuelle maskiner på ét sted.
Browserbaseret brugerflade
Få adgang til fjernsystemer fra enhver enhed med en webbrowser – ingen native klientinstallation påkrævet på administrerede bærbare computere, tablets eller delte arbejdsstationer.
Gemte forbindelsesprofiler
Gem forbindelsesdetaljer og legitimationsoplysninger for hvert fjernsystem, så teams øjeblikkeligt kan oprette forbindelse uden at genindtaste værtsnavne og autentificeringsdata.
Udklipsholder og Filoverførsel
Del udklipsholderindhold og overfør filer mellem din lokale session og fjernsystemer via understøttede protokoller for problemfri arbejdsgange på tværs af maskiner.
Centraliseret loginopbevaring
Opbevar adgangskoder til fjernadgang på sikker VPS-infrastruktur i stedet for på slutpunktsenheder, der kan blive tabt, stjålet eller kompromitteret.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Remmina
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.