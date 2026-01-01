Rundeck er den open source runbook-automatiseringsmotor, der vedligeholdes af PagerDuty. Den omdanner operationelle scripts, ad hoc-kommandoer og komplekse flertrinsprocedurer til versionerede jobs, som alle på teamet sikkert kan køre fra en web-brugerflade, API eller chat-integration – uden at udlevere SSH-nøgler eller produktionslegitimationsoplysninger.

Selv-hosting af Rundeck på din egen VPS holder jobdefinitioner, udførelseshistorik og nodeinventar under din kontrol. Drift, support og vagthavende ingeniører får et enkelt, revideret sted til at udløse implementeringer, genstarte tjenester, rotere nøgler og løse hændelser – hvilket omdanner uformel viden til genanvendelig, tilladelsesstyret automatisering.