Udrul Rundeck med enkeltklikinstallation.
Open source runbook-automatisering, der omdanner scripts og arbejdsgange til selvbetjeningsdrift for ethvert team.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Rundeck
Rundeck er den open source runbook-automatiseringsmotor, der vedligeholdes af PagerDuty. Den omdanner operationelle scripts, ad hoc-kommandoer og komplekse flertrinsprocedurer til versionerede jobs, som alle på teamet sikkert kan køre fra en web-brugerflade, API eller chat-integration – uden at udlevere SSH-nøgler eller produktionslegitimationsoplysninger.
Selv-hosting af Rundeck på din egen VPS holder jobdefinitioner, udførelseshistorik og nodeinventar under din kontrol. Drift, support og vagthavende ingeniører får et enkelt, revideret sted til at udløse implementeringer, genstarte tjenester, rotere nøgler og løse hændelser – hvilket omdanner uformel viden til genanvendelig, tilladelsesstyret automatisering.
Vigtige funktioner i Rundeck
Selvbetjeningsjob
Indkapsl scripts og shellkommandoer som parameteriserede job, så ikke-ingeniører sikkert kan udføre almindelige operationelle opgaver fra en webbrugerflade.
Rollebaseret adgang
Granulære ACL-politikker kontrollerer, hvem der kan læse, køre, redigere eller slette hvert job, projekt og node — perfekt til at delegere sikker adgang.
Arbejdsgangsorkestrering
Kæd trin på tværs af hundreder af fjerntliggende noder med betinget logik, fejlhåndterere og parallel udførelse fra et enkelt arbejdsflow.
Revision og eksekveringshistorik
Hver jobkørsel logges med fuld output, parametre og den bruger, der udløste det, hvilket giver dig en komplet operationel revisionssti.
API og webhooks
Udløs jobs fra CI/CD-pipelines, overvågningsalarmer eller chatops med en fuld REST API, webhook-modtagere og CLI-klient.
Pluginøkosystem
Udvid Rundeck med indbyggede og fællesskabsplugins til AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira og snesevis af andre integrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rundeck
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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