Penpot er den første open source-design- og prototypplatform, der er bygget specifikt til tværfagligt samarbejde mellem designere og udviklere. I modsætning til proprietære alternativer, der låser teams fast i abonnementsmodeller og lukkede økosystemer, er Penpot bygget på åbne webstandarder, producerer native SVG og genererer CSS-klar kode, som udviklere kan bruge direkte i deres projekter.

Selv-hosting af Penpot på din egen VPS holder alle designfiler, klientarbejde og intellektuel ejendom udelukkende på dine servere — ingen gebyrer pr. bruger, ingen leverandørlåsning og fuld kontrol over din designinfrastruktur og data.