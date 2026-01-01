Installer Penpot med ét klik.
Open-source platform til UI/UX-design og prototyping, bygget på webstandarder for designere og udviklere.
Vælg en VPS-pakke til Penpot
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Penpot
Penpot er den første open source-design- og prototypplatform, der er bygget specifikt til tværfagligt samarbejde mellem designere og udviklere. I modsætning til proprietære alternativer, der låser teams fast i abonnementsmodeller og lukkede økosystemer, er Penpot bygget på åbne webstandarder, producerer native SVG og genererer CSS-klar kode, som udviklere kan bruge direkte i deres projekter.
Selv-hosting af Penpot på din egen VPS holder alle designfiler, klientarbejde og intellektuel ejendom udelukkende på dine servere — ingen gebyrer pr. bruger, ingen leverandørlåsning og fuld kontrol over din designinfrastruktur og data.
Vigtige funktioner i Penpot
Realtidssamarbejde
Flere designere kan arbejde på den samme fil samtidig med markørtilstedeværelse, inline-kommentarer og liveopdateringer.
Indbygget SVG-output
Hvert design eksporteres til standard SVG med CSS-egenskaber, som udviklere kan kopiere direkte ind i kode, hvilket eliminerer gætværk ved overlevering.
Komponentsystem
Byg skalerbare designsystemer med genanvendelige komponenter, varianter, indlejrede tilsidesættelser og delte biblioteker på tværs af projekter.
Interaktiv prototyping
Opret klikbare prototyper med overgange, overlays og scrollingadfærd for at teste og validere brugerflows før udvikling.
Udvikleroverlevering
Inspektionspanelet viser CSS-værdier, dimensioner og aktiver, så udviklere får nøjagtige specifikationer uden at behøve adgang til designværktøjer.
Pluginøkosystem
Udvid Penpot med en JavaScript plugin-API for at bygge tilpassede arbejdsgange og integrere med din eksisterende designværktøjskæde.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Penpot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.