Sun-Panel er et letvægts, selvhostet hjemmeside- og navigationspanel designet til servere og NAS-enheder. Det giver dig et enkelt, smukt organiseret dashboard, hvor du kan starte alle dine selvhostede tjenester og overvåge systemstatus med et enkelt blik. Bygget med enkelhed for øje kræver Sun-Panel ingen ekstern database – den kører udelukkende på SQLite.

Med understøttelse af multi-konto-isolation, brugerdefinerede ikoner fra Iconify-biblioteket, mini-vinduer på siden og fuldt tilpasselig CSS og JavaScript lader Sun-Panel dig skabe en hjemmeside, der passer til dit workflow. Implementer den på din VPS, og nyd en personlig, reklamefri browserstartside, som du fuldt ud kontrollerer.