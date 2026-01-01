Installer Sun-Panel med ét-klik-installation
Tilpasselig server og NAS-navigationspanel med en ren startside og app-starter til selvhostere.
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Hvad du kan bygge med Sun-Panel
Sun-Panel er et letvægts, selvhostet hjemmeside- og navigationspanel designet til servere og NAS-enheder. Det giver dig et enkelt, smukt organiseret dashboard, hvor du kan starte alle dine selvhostede tjenester og overvåge systemstatus med et enkelt blik. Bygget med enkelhed for øje kræver Sun-Panel ingen ekstern database – den kører udelukkende på SQLite.
Med understøttelse af multi-konto-isolation, brugerdefinerede ikoner fra Iconify-biblioteket, mini-vinduer på siden og fuldt tilpasselig CSS og JavaScript lader Sun-Panel dig skabe en hjemmeside, der passer til dit workflow. Implementer den på din VPS, og nyd en personlig, reklamefri browserstartside, som du fuldt ud kontrollerer.
Vigtige funktioner i Sun-Panel
Multi-kontohjælp
Opret isolerede konti til forskellige brugere, hver med deres eget panellayout og applikationsgenveje.
Ingen ekstern database
Kører udelukkende på indbygget SQLite, hvilket holder implementeringen enkel uden en ekstra databasetjeneste at vedligeholde.
Omfattende ikonbibliotek
Få adgang til Iconify-ikonbiblioteket for frit at style dine app-genveje, med understøttelse af tusindvis af ikonsæt.
Systemstatusovervågning
Se realtids CPU-, hukommelses- og diskforbrug direkte på dit panel for at holde øje med serverens tilstand.
Brugerdefineret JS og CSS
Indsæt din egen JavaScript og CSS for fuldt ud at tilpasse din hjemmesides udseende og adfærd.
Minivinduer på siden
Åbn understøttede tjenester i flydende minivinduer uden at forlade dit dashboard for en problemfri arbejdsgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Sun-Panel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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