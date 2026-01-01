Udrul Tianji med et-kliks-installation.
Open source alt-i-én indsigtshub, der kombinerer webstedsanalyse, oppetidsovervågning og serverstatussporing i et enkelt dashboard.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tianji
Tianji er en open source alt-i-én indsigtshub, der samler webstedsanalyse, oppetidsovervågning og serverstatussporing under en enkelt grænseflade. I stedet for at administrere separate værktøjer til hvert enkelt område, lader Tianji dig spore besøgsstatistik, overvåge, om dine tjenester er tilgængelige, og rapportere dine serveres tilstand — alt sammen fra ét dashboard med et samlet notifikationssystem.
Bygget til både teams og enkeltpersoner understøtter Tianji flerbrugertilgang med rollebaserede tilladelser og begrænser nye registreringer som standard, så kun inviterede brugere kan tilmelde sig. En integreret OpenAPI giver programmatisk adgang til alle data. Selv-hosting holder dine analyse- og overvågningsdata på din egen infrastruktur, væk fra tredjepartsplatforme.
Vigtige funktioner i Tianji
Hjemmesideanalyse
Spor sidevisninger, unikke besøgende, henvisningskilder og UTM-parametre uden at benytte Google Analytics eller sende data til tredjeparter.
Oppetidsovervågning
Overvåg løbende, om dine hjemmesider og API'er er tilgængelige, og få øjeblikkeligt besked, hvis en tjeneste går ned.
Serverstatusovervågning
Installer den letvægts Tianji-reporter på enhver server for at streame CPU-, hukommelses-, disk- og netværksmålinger tilbage til dit dashboard.
Smarte notifikationer
Videresend advarsler om nedetid og serverproblemer til Telegram, Slack, e-mail, webhooks og andre kanaler fra en enkelt konfiguration.
OpenAPIadgang
En fuldt dokumenteret REST API lader dig forespørge analyse- og overvågningsdata programmatisk til brugerdefinerede dashboards eller integrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tianji
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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