Tianji er en open source alt-i-én indsigtshub, der samler webstedsanalyse, oppetidsovervågning og serverstatussporing under en enkelt grænseflade. I stedet for at administrere separate værktøjer til hvert enkelt område, lader Tianji dig spore besøgsstatistik, overvåge, om dine tjenester er tilgængelige, og rapportere dine serveres tilstand — alt sammen fra ét dashboard med et samlet notifikationssystem.

Bygget til både teams og enkeltpersoner understøtter Tianji flerbrugertilgang med rollebaserede tilladelser og begrænser nye registreringer som standard, så kun inviterede brugere kan tilmelde sig. En integreret OpenAPI giver programmatisk adgang til alle data. Selv-hosting holder dine analyse- og overvågningsdata på din egen infrastruktur, væk fra tredjepartsplatforme.