Halo er et fuldt open source, moderne content management system bygget på Spring Boot og reaktiv PostgreSQL. Det tilbyder en rig plugin- og temamarked, en blokbaseret editor, publicering af flere indholdstyper og en ren admin-konsol — hvilket gør det velegnet til alt fra personlige blogs til virksomhedshjemmesider.

Med over 39.000 GitHub-stjerner og aktiv udvikling er Halo en af de mest udbredte selvhostede CMS-platforme. Selvhosting på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dit indhold, ingen gebyrer pr. indlæg og fleksibiliteten til at udvide platformen med plugins uden at være begrænset af et abonnementstrin.