Implementer Halo med et-klik-installation
Moderne open source CMS til at bygge blogs, hjemmesider og indholdsdrevne sider med en pluginmarkedsplads.
Vælg en VPS-pakke til Halo
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Halo
Halo er et fuldt open source, moderne content management system bygget på Spring Boot og reaktiv PostgreSQL. Det tilbyder en rig plugin- og temamarked, en blokbaseret editor, publicering af flere indholdstyper og en ren admin-konsol — hvilket gør det velegnet til alt fra personlige blogs til virksomhedshjemmesider.
Med over 39.000 GitHub-stjerner og aktiv udvikling er Halo en af de mest udbredte selvhostede CMS-platforme. Selvhosting på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dit indhold, ingen gebyrer pr. indlæg og fleksibiliteten til at udvide platformen med plugins uden at være begrænset af et abonnementstrin.
Vigtige funktioner i Halo
Pluginmarkedsplads
Udvid Halo med fællesskabs-plugins til SEO, kommentarer, søgning, social deling og mere – installeret direkte fra administratorkonsollen.
Temasystem
Skift eller tilpas din hjemmesides udseende med en komplet temamotor og en aktiv markedsplads for fællesskabstemaer.
Blokbaseret editor
Opret fyldigt indhold med en moderne blokeditor, der understøtter billeder, indlejringer, kodeblokke og brugerdefinerede layouts uden at røre ved HTML.
Flere indholdstyper
Udgiv indlæg, sider og øjeblikke (mikroblogs) fra én enkelt platform, der dækker både behovet for langt og kort indhold.
REST og GraphQL APIs
Tilgængeliggør dit indhold via indbyggede API'er til at drive headless-implementeringer, mobilapps eller tredjepartsintegrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Halo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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