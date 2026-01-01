Udrul Yuvomi med et-klik-installation
Privat selvhostet familieplanlægger til opgaver, kalendere, måltider, indkøb og husholdningsbudgetter i én mobilførst-app.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Yuvomi
Yuvomi er en open source familiearrangør, der samler opgaver, delte kalendere, indkøbslister, madplaner, opskrifter, budgetter og husstandsnoter i én enkelt mobilfokuseret progressiv webapp. Hvert modul er uafhængigt, så du kan bruge de dele, der passer til din husstand, og ignorere resten.
Selv-hosting af Yuvomi på din egen VPS holder følsomme husstandsdata — tidsplaner, kvitteringer, kontaktlister, medicinpåmindelser — væk fra tredjeparts cloud-tjenester. SQLite-databasen understøtter valgfri AES-256 kryptering i hvile, og en indbygget planlægger håndterer automatiske sikkerhedskopier, så dine familieoplysninger forbliver private uden at give afkald på bekvemmelighed.
Vigtige funktioner i Yuvomi
Fælles familieplanlægger
Koordiner opgaver, kalendere, måltider og indkøbslister på tværs af alle husstandsmedlemmer med tildeling til flere brugere og notifikationer.
Mobilførst PWA
Installeres som en progressiv webapp, der føles indbygget, på telefoner og tablets, med offline-kompatible visninger til husholdningsstyring på farten.
Kalenderintegrationer
Synkroniser med Google Kalender, iCloud via CalDAV, Apple-enheder og ICS-abonnementer for at samle alle eksisterende kalendere ét sted.
Krypteret SQLitelager
Valgfri SQLCipher AES-256-kryptering beskytter husstandsdata i hvile, og planlagte sikkerhedskopier kan spejle til enhver WebDAV-destination.
Modulopbygget husholdningsværktøjssæt
Aktiver kun de moduler, du har brug for – budgetter, madplanlægning, opskrifter, fødselsdage, kontakter, dokumenter eller husførelse – og spring resten over.
Privat og trackerfri
Nul tredjeparts-trackere, ingen telemetri og en MIT-licens holder dine familiedata fuldt ud under din egen kontrol på din VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yuvomi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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