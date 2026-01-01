Yuvomi er en open source familiearrangør, der samler opgaver, delte kalendere, indkøbslister, madplaner, opskrifter, budgetter og husstandsnoter i én enkelt mobilfokuseret progressiv webapp. Hvert modul er uafhængigt, så du kan bruge de dele, der passer til din husstand, og ignorere resten.

Selv-hosting af Yuvomi på din egen VPS holder følsomme husstandsdata — tidsplaner, kvitteringer, kontaktlister, medicinpåmindelser — væk fra tredjeparts cloud-tjenester. SQLite-databasen understøtter valgfri AES-256 kryptering i hvile, og en indbygget planlægger håndterer automatiske sikkerhedskopier, så dine familieoplysninger forbliver private uden at give afkald på bekvemmelighed.