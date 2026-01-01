Yao er en open source full-stack applikationsruntime, der lader udviklere bygge webapplikationer, REST API'er og admin-dashboards ved at skrive JSON- og YAML-konfigurationsfiler i stedet for backend-kode. Oprindeligt en low-code-motor, har Yao v1.0 udviklet sig til en AI-agentplatform med native MCP (Model Context Protocol)-integration, multi-agent-orkestrering og en indbygget samtalebaseret chatgrænseflade.

I modsætning til traditionelle frameworks leveres Yao som en enkelt Go-binær med en indlejret SQLite-database, en V8 JavaScript-motor til TypeScript-hooks og et server-renderet UI-system — hvilket gør det til et selvstændigt miljø til at bygge og køre AI-drevne webapplikationer uden at skulle administrere separate runtimes eller databaser.