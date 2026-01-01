Udrul Yao med étkliksinstallation
Open source-app-runtime og AI-agentrammeværk til at bygge webapplikationer og API'er med JSON-konfiguration.
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Hvad du kan bygge med Yao
Yao er en open source full-stack applikationsruntime, der lader udviklere bygge webapplikationer, REST API'er og admin-dashboards ved at skrive JSON- og YAML-konfigurationsfiler i stedet for backend-kode. Oprindeligt en low-code-motor, har Yao v1.0 udviklet sig til en AI-agentplatform med native MCP (Model Context Protocol)-integration, multi-agent-orkestrering og en indbygget samtalebaseret chatgrænseflade.
I modsætning til traditionelle frameworks leveres Yao som en enkelt Go-binær med en indlejret SQLite-database, en V8 JavaScript-motor til TypeScript-hooks og et server-renderet UI-system — hvilket gør det til et selvstændigt miljø til at bygge og køre AI-drevne webapplikationer uden at skulle administrere separate runtimes eller databaser.
Vigtige funktioner i Yao
JSON API-bygger
Definer REST API-slutpunkter, databasemodeller og adminpaneler udelukkende i JSON/YAML-konfigurationsfiler, hvilket eliminerer boilerplate-kode til backend.
AI-agentorkestrering
Indbygget MCP-understøttelse og multi-agent-udførelse lader dig forbinde AI-værktøjer, uddelegere opgaver til underagenter og køre parallelle agent-arbejdsgange fra en enkelt konfiguration.
Indlejret V8-motor
Kør TypeScript forretningslogik og hooks direkte i Yao ved hjælp af en medfølgende V8 JavaScript-runtime — ingen Node.js-installation påkrævet.
Servergengivet UI
SUI Pages tilbyder et komponentbaseret server-side-gengivelsessystem til at bygge komplette frontend-grænseflader uden et separat JavaScript-framework.
Indbygget vektorsøgning
Integreret vektorsøgning, vidensgraf og GraphRAG-kapaciteter driver semantisk dokumenthentning og funktioner til AI-vidensbaser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yao
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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