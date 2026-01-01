Implementer GlitchTip med enkeltklikinstallation.
Open source-platform til fejlsporing og ydeevneovervågning, fuldt kompatibel med Sentry SDK'er – et letvægts selvhostet alternativ.
Vælg en VPS-pakke til GlitchTip
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GlitchTip
GlitchTip er en open source-platform til fejlsporing og ydeevneovervågning, der fungerer som en direkte erstatning for Sentry. Hver officiel Sentry SDK – til JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil og mere – fungerer uændret, blot ved at pege den mod din GlitchTip DSN. Platformen indfanger uhåndterede undtagelser, breadcrumb-kontekst, kildekort og udgivelsessporing med den samme arbejdsgang og UI-mønstre, som udviklere allerede kender fra Sentry.
Selv-hosting af GlitchTip på din VPS giver dig al den fejlsporingsarbejdsgang, du ville få fra Sentry SaaS – men til en brøkdel af ressourceforbruget og uden en kvote pr. begivenhed. Den enkelt-container alt-i-én-tilstand håndterer indtagelse, web-UI og baggrundsbehandling uden separate worker-tjenester.
Vigtige funktioner i GlitchTip
Sentry-kompatibel API
Direkte erstatning for Sentry – hver officiel Sentry SDK fungerer uændret ved at pege den mod din GlitchTip DSN, ingen kodeomskrivning påkrævet.
Fejlfangst og gruppering
Smart gruppering af lignende undtagelser ved stacktrace-fingeraftryk skærer igennem duplikeret støj og fremhæver hvert unikt problem én gang med fuld hændelseshistorik.
Kildekort og udgivelser
Upload JavaScript sourcemaps til produktionsbuilds, og tag udgivelser, så stackspor løses til originale kildelinjer, og regressionssporing fungerer med det samme.
Ydeevne og oppetid
Valgfri transaktionsydeevneovervågning og oppetidskontrol supplerer fejlsporing med responstidsprofiler og eksterne sundhedssonder.
Problemnofikationer
Slack, Discord, Microsoft Teams, generisk webhook og e-mailadvarsler udløses ved første forekomst, regression og tærskelbrud for hvert projekt.
Team og projektafgrænsning
Organiser fejl efter projekt og team med rolletilladelser pr. bruger, så frontend-, backend- og mobilgrupper kun ser deres egne fejlstrømme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GlitchTip
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.