GlitchTip er en open source-platform til fejlsporing og ydeevneovervågning, der fungerer som en direkte erstatning for Sentry. Hver officiel Sentry SDK – til JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil og mere – fungerer uændret, blot ved at pege den mod din GlitchTip DSN. Platformen indfanger uhåndterede undtagelser, breadcrumb-kontekst, kildekort og udgivelsessporing med den samme arbejdsgang og UI-mønstre, som udviklere allerede kender fra Sentry.

Selv-hosting af GlitchTip på din VPS giver dig al den fejlsporingsarbejdsgang, du ville få fra Sentry SaaS – men til en brøkdel af ressourceforbruget og uden en kvote pr. begivenhed. Den enkelt-container alt-i-én-tilstand håndterer indtagelse, web-UI og baggrundsbehandling uden separate worker-tjenester.