Documenso er et open source-alternativ til DocuSign, bygget til organisationer, der har brug for sikre, juridisk bindende digitale signaturer uden at overgive kontrollen over følsomme dokumenter til en tredjeparts SaaS-udbyder. Det understøtter arbejdsgange for underskrifter fra flere parter, dokumentskabeloner og omfattende revisionsspor, med en ren grænseflade, der er velegnet til juridiske, HR- og finansafdelinger.

Selv-hosting af Documenso på din VPS holder hvert dokument, hver signatur og hvert revisionsspor på din egen infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. dokument, ingen lagringsgrænser pålagt af en leverandør, og ingen risiko for dataeksponering via en delt platform. Lokal certifikatstyring og konfigurerbar SMTP sikrer, at underskriftsprocessen forbliver fuldstændig under din kontrol.