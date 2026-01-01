Udrul Documenso i et-kliks-installation
Open source dokumentunderskriftsplatform til juridisk bindende digitale underskrifter med fuldt dataejerskab.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Documenso
Documenso er et open source-alternativ til DocuSign, bygget til organisationer, der har brug for sikre, juridisk bindende digitale signaturer uden at overgive kontrollen over følsomme dokumenter til en tredjeparts SaaS-udbyder. Det understøtter arbejdsgange for underskrifter fra flere parter, dokumentskabeloner og omfattende revisionsspor, med en ren grænseflade, der er velegnet til juridiske, HR- og finansafdelinger.
Selv-hosting af Documenso på din VPS holder hvert dokument, hver signatur og hvert revisionsspor på din egen infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. dokument, ingen lagringsgrænser pålagt af en leverandør, og ingen risiko for dataeksponering via en delt platform. Lokal certifikatstyring og konfigurerbar SMTP sikrer, at underskriftsprocessen forbliver fuldstændig under din kontrol.
Vigtige funktioner i Documenso
Flerpartsunderskrift
Send dokumenter til flere underskrivere i sekventiel eller parallel rækkefølge, og spor færdiggørelsesstatus i realtid.
Omfattende revisionsspor
Hver handling logges med tidsstempler og IP-adresser, hvilket skaber det bevismateriale, der er påkrævet til juridiske formål og overholdelse.
Dokumentskabeloner
Gem ofte anvendte dokumentstrukturer som skabeloner for at fremskynde tilbagevendende signeringsarbejdsgange såsom kontrakter og fortrolighedsaftaler.
Lokal certifikatsignering
Dokumenter underskrives ved hjælp af et lokalt administreret certifikat, hvilket holder den kryptografiske proces fuldstændig inden for din infrastruktur.
E-mailnotifikationer
Automatiske påmindelser og statusopdateringer holder alle parter informeret uden manuel opfølgning fra dokumentafsendere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Documenso
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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