Spliit er et selvhostet alternativ til Splitwise, der lader grupper af venner, bofæller eller rejsende spore fællesudgifter og beregne, hvem der skylder hvad. Opret en gruppe, tilføj udgifter, efterhånden som de opstår, og Spliit udregner automatisk saldiene — ingen konto påkrævet for deltagere, del blot et link.

Selvhosting af Spliit betyder, at dine finansielle data — hvem der brugte hvad, med hvem og på hvad — aldrig sendes til en tredjepartsserver eller bruges til annoncering. Der er ingen abonnementsniveauer, ingen premium-funktioner låst væk, og ingen bekymringer om dataportabilitet: din instans, dine data, din kontrol.