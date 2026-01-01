Udrul Spliit med enkeltklikinstallation
Gratis open source-udgiftsopdelingsapp til grupper – hold styr på fælles udgifter og afregn uden abonnementer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Spliit
Spliit er et selvhostet alternativ til Splitwise, der lader grupper af venner, bofæller eller rejsende spore fællesudgifter og beregne, hvem der skylder hvad. Opret en gruppe, tilføj udgifter, efterhånden som de opstår, og Spliit udregner automatisk saldiene — ingen konto påkrævet for deltagere, del blot et link.
Selvhosting af Spliit betyder, at dine finansielle data — hvem der brugte hvad, med hvem og på hvad — aldrig sendes til en tredjepartsserver eller bruges til annoncering. Der er ingen abonnementsniveauer, ingen premium-funktioner låst væk, og ingen bekymringer om dataportabilitet: din instans, dine data, din kontrol.
Vigtige funktioner i Spliit
Ingen konto nødvendig
Del et gruppelink, og alle kan tilføje eller se udgifter med det samme – ingen tilmelding eller e-mailverifikation er nødvendig for deltagere.
Automatisk balanceberegning
Spliit beregner, hvem der skylder hvem efter hver udgift, og minimerer antallet af transaktioner, der er nødvendige for at afregne en gruppe.
Kvitteringsscanning
Fotografer en kvittering, og Spliit udtrækker beløbet automatisk, hvilket fremskynder udgiftspostering uden manuel indtastning.
Ulige udgiftsdeling
Del omkostninger efter præcise beløb, procenter eller andele – ikke kun ligeligt – til situationer hvor én person bruger mere end andre.
Udgiftskategorier og søgning
Kategoriser udgifter og filtrer historikken for hurtigt at finde en transaktion på tværs af langvarige grupper.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Spliit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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