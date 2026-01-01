Udrul LinkStack med enkeltklikinstallation
Selvhostet link-i-bio-platform til at bygge brandede landingssider med ubegrænsede links og fuld designkontrol.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LinkStack
LinkStack er en open source link-i-bio-platform, der lader skabere, virksomheder og organisationer centralisere alle deres vigtige links på en enkelt tilpasselig landingsside. Bygget på PHP og Laravel leveres den med ubegrænsede links, tilpassede temaer, sociale ikoner, klikanalyse og flerbrugersupport ud af boksen – funktioner som kommercielle alternativer som Linktree typisk låser bag betalte niveauer.
Selv-hosting af LinkStack på din egen VPS holder besøgsanalyse, klikdata og sidekonfiguration fuldstændig under din kontrol, uden abonnementsgebyrer pr. side, ingen indsat reklame på gratis niveauer og ingen risiko for at få dit bio-link suspenderet af en tredjepartsplatform. Forbind et brugerdefineret domæne via Traefik, og siden bliver en fuldt brandet del af din egen infrastruktur.
Vigtige funktioner i LinkStack
Ubegrænsede links
Tilføj så mange links, sektioner og sider, som du har brug for, uden månedlige begrænsninger, antalbegrænsninger eller gebyrer pr. link fra en SaaS-udbyder.
Tilpassede temaer
Vælg mellem indbyggede temaer eller tilpas sider fuldt ud med brugerdefineret CSS, baggrunde, knapformer og animationer for at matche dit brand.
Indbyggede analytics
Spor sidevisninger og klikantal pr. link inde i adminpanelet uden at indsætte tredjeparts sporingspixels i dine besøgendes browsere.
Multibrugersupport
Host sider for hele teams eller bureauer med separate brugerkonti, rollebaseret adgang og centraliseret administration på én instans.
Sociale og brugerdefinerede ikoner
Tilføj ikoner for store sociale netværk samt brugerdefinerede uploadede ikoner, så links forbliver visuelt ensartede og øjeblikkeligt genkendelige.
Opdatering med et enkelt klik
Anvend nye udgivelser direkte fra adminpanelet med den indbyggede opdatering, og hold din instans opdateret uden at genopbygge containeren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LinkStack
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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