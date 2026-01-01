Udrul bolt.diy i én-klik-installation
Open source AI-kodningsassistent, der lader dig prompte, køre og implementere full-stack apps fra din browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med bolt.diy
bolt.diy er en open source-fork af bolt.new, der bringer full-stack AI-assisteret udvikling til din egen infrastruktur. Den kombinerer en browserbaseret editor med en integreret runtime, så du kan beskrive, hvad du vil bygge, i almindeligt sprog og få en LLM til at generere, eksekvere og iterere på komplette applikationer – frontend, backend og konfiguration inkluderet.
I modsætning til cloud-baserede AI-kodningsværktøjer betyder selv-hosting af bolt.diy, at din kode, dine prompts og API-nøgler forbliver på din VPS. Du forbinder de LLM-udbydere, du allerede bruger – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-modeller og mere – så du aldrig er låst til en enkelt leverandør eller abonnementsmodel.
Vigtige funktioner i bolt.diy
Multiudbyder LLM-understøttelse
Forbind OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI og 15+ andre udbydere fra en enkelt grænseflade.
Full-stack kodegenerering
Generer komplette applikationer med fungerende frontend, backend og konfigurationsfiler – ikke kun kodestykker.
Browsereksekvering
Kør og forhåndsvis genereret kode direkte i browseren uden at forlade grænsefladen eller opsætte et lokalt udviklingsmiljø.
Medbring dine egne API-nøgler
Brug dine eksisterende udbyderoplysninger, så du kun betaler for det, du bruger, uden platformstillæg eller abonnementsniveau.
Open source og selvhostet
Alle prompter, genereret kode og legitimationsoplysninger forbliver på din VPS – ingen data deles med en tredjeparts SaaS-platform.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre bolt.diy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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