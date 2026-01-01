bolt.diy er en open source-fork af bolt.new, der bringer full-stack AI-assisteret udvikling til din egen infrastruktur. Den kombinerer en browserbaseret editor med en integreret runtime, så du kan beskrive, hvad du vil bygge, i almindeligt sprog og få en LLM til at generere, eksekvere og iterere på komplette applikationer – frontend, backend og konfiguration inkluderet.

I modsætning til cloud-baserede AI-kodningsværktøjer betyder selv-hosting af bolt.diy, at din kode, dine prompts og API-nøgler forbliver på din VPS. Du forbinder de LLM-udbydere, du allerede bruger – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-modeller og mere – så du aldrig er låst til en enkelt leverandør eller abonnementsmodel.